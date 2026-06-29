Seguridad

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Paulina Lebbos.
Paulina Lebbos.

Esta serie de notas con el análisis de las cuatro sentencias del caso Lebbos se realizaron luego de procesar todos los documentos judiciales en la plataforma Pinpoint de Google. Allí se cargaron los archivos PDF de las sentencias y la tecnología, apoyada en inteligencia artificial, permitió detectar patrones, palabras frecuentes y conexiones entre entidades como lugares, instituciones y personas.

Por Pablo Hamada y Juan Manuel Montero Hace 23 Hs

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