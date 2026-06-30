Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

El intento de robo de un cargamento de cocaína dejó bajo sospecha a integrantes y allegados a Gendarmería Nacional. Una médica que presta servicios en la fuerza y una cosmetóloga fueron detenidas por transportar 70 kilos de cocaína. No se descarta que en las próximas horas se registren nuevas detenciones y que surjan vinculaciones de otros miembros de la fuerza con este caso.
El hecho se registró el domingo por la mañana. Una mujer se comunicó con la Policía de Salta para denunciar que desconocidos habían intentado asaltarlas en la ruta nacional 34, a la altura de El Potrero. A los efectivos les dijeron que personas que circulaban en una camioneta blanca intentaron detenerlas, pero como no lo lograron, efectuaron varios disparos que impactaron en la Renault Duster en la que se desplazaban.
Los pesquisas revisaron el vehículo y descubrieron que uno de los proyectiles había dejado al descubierto un doble fondo. Al abrirlo, encontraron ladrillos de cocaína que, según fuentes judiciales, tenían un peso total de 70 kilos.
Las mujeres fueron identificadas como Ivana Georgina Portal, médica de profesión que actualmente prestaba servicios en Gendarmería Nacional, y Delia Yolanda Tame, una conocida cosmetóloga que era quien conducía el vehículo.
A medida que avanzaron las horas, los investigadores comenzaron a tirar de la manta y salieron a la luz detalles alarmantes sobre el perfil de las detenidas. Portal no sólo se desempeñaba como profesional de la salud dentro de Gendarmería Nacional, sino que además es la pareja del chofer -también integrante de la fuerza- del jefe del Escuadrón Tartagal.
Por si fuera poco, el cruce de datos financieros reveló que la médica civil de la fuerza se encontraba en una situación económica crítica. Según los informes comerciales incorporados a la investigación, su situación crediticia estaba catalogada como “irrecuperable” por el sistema financiero. Su acompañante, la cosmetóloga Tame, era quien conducía el vehículo acondicionado para el transporte de la droga, circunstancia que ahora es analizada por la Justicia Federal.
“Mexicaneada”
La principal línea investigativa apunta a que el violento episodio registrado en la ruta no fue un asalto al azar, sino una entrega pactada que terminó en una “mexicaneada”, término utilizado en el mundo criminal para describir el robo de mercancía entre bandas narco. Los detectives sospechan que las mujeres se asustaron genuinamente al verse bajo fuego y que, temiendo por sus vidas, priorizaron su integridad física al comunicarse con la Policía, sin advertir que el propio ataque había dejado la droga al descubierto.
La zona de El Potrero ya había registrado episodios de características similares en los últimos tiempos, lo que lleva a los investigadores a considerar que podría tratarse de una modalidad utilizada por una organización criminal que opera en Tartagal.
La hipótesis que gana fuerza sostiene que la misma estructura que coordina los envíos simula estos robos para quedarse con la sustancia sin asumir los costos del transporte. De esta manera, además de recuperar la droga, los organizadores trasladan las pérdidas a los eslabones más débiles de la cadena, que terminan afrontando una deuda millonaria.
Los investigadores tampoco descartan que el caso termine revelando una red de complicidades más amplia. Por esa razón, continúan analizando teléfonos celulares, movimientos patrimoniales y vínculos personales de las detenidas para determinar quiénes participaron de la maniobra y quiénes eran los verdaderos destinatarios del cargamento.
Bajo este escenario, los pesquisas consideran que las detenidas podrían quedar expuestas a represalias por parte de quienes organizaron la operación, especialmente si la investigación avanza y permite identificar a otros integrantes de la organización criminal.