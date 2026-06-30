Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

“Mexicaneada”

La principal línea investigativa apunta a que el violento episodio registrado en la ruta no fue un asalto al azar, sino una entrega pactada que terminó en una “mexicaneada”, término utilizado en el mundo criminal para describir el robo de mercancía entre bandas narco. Los detectives sospechan que las mujeres se asustaron genuinamente al verse bajo fuego y que, temiendo por sus vidas, priorizaron su integridad física al comunicarse con la Policía, sin advertir que el propio ataque había dejado la droga al descubierto.