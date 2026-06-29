La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

Resumen para apurados
- La UNT solicitó ante la Cámara Federal archivar la demanda opositora sobre la elección en Psicología, argumentando que las nuevas autoridades ya asumieron sus funciones.
- La disputa legal comenzó tras los comicios en la Facultad de Psicología, donde la lista opositora cuestionó el proceso electoral, lo que llevó el conflicto a los tribunales.
- La resolución de la Justicia Federal definirá la legitimidad de las autoridades actuales de la UNT y establecerá un precedente clave para futuras disputas universitarias.
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