Polémica

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

La Universidad solicitó a la Cámara Federal que rechace la demanda de la lista opositora y sostuvo que el proceso no puede revisarse una vez proclamadas y puestas en funciones las nuevas autoridades.

El debate electoral persiste en Psicología.
El debate electoral persiste en Psicología.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT solicitó ante la Cámara Federal archivar la demanda opositora sobre la elección en Psicología, argumentando que las nuevas autoridades ya asumieron sus funciones.
  • La disputa legal comenzó tras los comicios en la Facultad de Psicología, donde la lista opositora cuestionó el proceso electoral, lo que llevó el conflicto a los tribunales.
  • La resolución de la Justicia Federal definirá la legitimidad de las autoridades actuales de la UNT y establecerá un precedente clave para futuras disputas universitarias.
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