Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Milei y su comitiva arribarán el 8 de julio para dirigirse directamente hacia la Casa Histórica en la que se realizará la tradicional vigilia. Será la tercera oportunidad que el Presidente encabece la jornada patria. Jaldo expresó que los detalles de la visita presidencial se conocerán en los próximos días. Casa Militar, la dependencia federal encargada de los preparativos de los actos, enviará a Tucumán a sus especialistas, con el fin de coordinar con la provincia la agenda de actividades de la comitiva nacional.