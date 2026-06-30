Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

El primer sábado que Nicolás Bleckwedel abrió su restaurante en Miami no entraron más de cinco personas. Tenían el equipo esperando y a los socios mirándose las caras en un salón casi vacío. Él venía con el chip de las aperturas gastronómicas tucumanas, donde, según dice, los restaurantes tienden a llenarse desde el día uno. Esta vez fue al revés. "Nos queríamos matar", recuerda. Se dio cuenta que el equipo que había armado quedó grande: él y su mujer pasaron a trabajar en la cocina y uno de los socios como mozo. Mantuvo esa dinámica durante dos meses: 14 horas diarias de trabajo haciendo cada plato a mano. El único día que se tomó libre fue el de su propio casamiento.