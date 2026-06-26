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Cáncer de pulmón: el signo en los dedos que podría advertir la enfermedad en etapas iniciales

En caso de detectarlo, lo recomendable es hacer una consulta con tu médico.

Una advertencia para pedir una consulta con un especialista.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten que la hinchazón en las puntas de los dedos, conocida como 'palillo de tambor', puede ser una señal temprana de alerta de cáncer de pulmón.
  • Se produce por acumulación de líquido en la última falange. Aunque no todos los pacientes la presentan, el cáncer pulmonar es el diagnóstico más frecuente para este síntoma.
  • Detectar este cambio visual permite una consulta médica temprana, clave para el diagnóstico precoz de patologías pulmonares, cardíacas o hepáticas que comprometan la salud.
Resumen generado con IA

Cada parte de nuestro cuerpo puede responder a diferentes reacciones que se producen en él. Por eso es esencial prestar atención a algunos síntomas que pueden indicar enfermedades. Cuando uno de estos signos se presenta en los dedos, puede ser un indicador de cáncer de pulmón.

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Los dedos de palillo tambor no son la forma más habitual que pueden adoptar y por eso se debe prestar atención a este síntoma. Aunque no todos los pacientes con cáncer de pulmón lo presentan, la hinchazón de la punta de los dedos puede indicar que algo no está funcionando bien.

Por qué se forman los dedos de palillo de tambor

Esta hinchazón puede darse tanto en los dedos de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. Se caracteriza por una acumulación de líquido en la última falange, lo que hace que se forme una esfera en torno a la uña; de ahí que adopte el nombre de palillos de tambor por su parecido con el instrumento.

Un síntoma relacionado a este puede darse en la coloración de la piel. El área alrededor de las uñas tiende a volverse brillante. Esto se debe al estiramiento de la piel por la hinchazón.

Según especialistas del Hospital Mount Siani de Nueva York, los dedos en palillo de tambor pueden ser un síntoma de otro trastorno de salud, el cáncer de pulmón es el diagnóstico más frecuente. Descatan, a su vez, que no todos los pacientes que tienen esta enfermedad presentan la inflamación en los dedos.

Otras de las enfermedades pulmonares en las que suele presentarse esta hinchazón es en el absceso pulmonar, fibrosis pulmonar y bronquiectasias. También puede estar relacionado a trastornos cardíacos congénitos o hepáticos y a celiaquía o hipertiroidismo en menor escala.

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