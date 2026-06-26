Cáncer de pulmón: el signo en los dedos que podría advertir la enfermedad en etapas iniciales

Por qué se forman los dedos de palillo de tambor

Esta hinchazón puede darse tanto en los dedos de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. Se caracteriza por una acumulación de líquido en la última falange, lo que hace que se forme una esfera en torno a la uña; de ahí que adopte el nombre de palillos de tambor por su parecido con el instrumento.