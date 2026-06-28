Horóscopo de este domingo: ¿qué signos reciben un impulso de energía y cuáles buscan equilibrio?

Bajo la palabra clave del cierre, la Luna en Sagitario invita a agradecer lo que se abrió este fin de semana en tu zona de expansión, mientras Marte entra en tu zona de comunicación y hermanos. Las charlas de los próximos días van a tener más ritmo del habitual, algo que conviene notar desde hoy. Para potenciar esta energía, el color recomendado es el bermellón y la piedra aliada es el jaspe rojo.