Horóscopo de este domingo: ¿qué signos reciben un impulso de energía y cuáles buscan equilibrio?

Resumen para apurados
- Este domingo 28 de junio, los astros configuran transiciones clave para todo el zodíaco debido al ingreso de Marte en el signo de Géminis, que acelera el ritmo de la mente.
- El tránsito coincide con el paso final de la Luna por Sagitario. Esta combinación astrológica invita a procesar cierres afectivos y a reorganizar las finanzas o la rutina.
- Estos cambios preparan a los signos para una semana de alta exigencia profesional y mental, impulsando proyectos colectivos y forzando conversaciones íntimas pendientes.
Este domingo 28 de junio, los astros configuran transiciones clave para todo el zodíaco. El evento principal del día está marcado por el ingreso de Marte en el signo de Géminis, un tránsito que acelera el ritmo de los pensamientos, renueva la fuerza de voluntad y activa de manera notable el área de la comunicación.
La combinación de estas influencias planetarias invita a procesar cierres afectivos o materiales y a prepararse para una semana de alta exigencia mental. Mientras algunos signos experimentan la necesidad de un descanso reflexivo antes de que la rutina demande mayor velocidad, otros encuentran en este domingo el impulso justo para concretar proyectos colectivos, reordenar sus finanzas o iniciar conversaciones domésticas pendientes.
Un cambio astral sacude a todos los signos: el horóscopo para este domingo 28 de junio
Aries
Bajo la palabra clave del cierre, la Luna en Sagitario invita a agradecer lo que se abrió este fin de semana en tu zona de expansión, mientras Marte entra en tu zona de comunicación y hermanos. Las charlas de los próximos días van a tener más ritmo del habitual, algo que conviene notar desde hoy. Para potenciar esta energía, el color recomendado es el bermellón y la piedra aliada es el jaspe rojo.
Tauro
Con la despedida como eje, la Luna cierra su paso por tu zona de recursos compartidos justo cuando Marte abandona tu signo y entra en tu zona de finanzas personales. Se presenta un domingo ideal para soltar lo que ya se resolvió y empezar a mirar de otra forma cómo generás ingresos. En esta jornada te acompaña el color verde musgo junto con la protección de la aventurina.
Géminis
La vibración de la ignición llega porque Marte ingresa hoy en tu propio signo, devolviéndote una energía directa, valiente y con ganas de actuar que no sentías hace tiempo. La Luna en Sagitario, en su último día activando tu zona de pareja, todavía suma calidez a un domingo que arranca con fuerza nueva. El color del día es el amarillo eléctrico y tu piedra es el citrino.
Cáncer
A través de una necesaria despedida, la Luna termina su recorrido por tu zona de rutinas, dejando instalado lo que ayer empezaste a sostener. Marte entra hoy en tu zona más íntima y reservada, configurando un domingo para procesar algo en silencio antes de que la semana pida otra velocidad. Te sintoniza el color blanco hueso y la gema recomendada es la piedra luna.
Leo
En clave de despedida, la Luna en Sagitario cierra su paso por tu zona de placer y creatividad con un último brillo de disfrute. Por su parte, Marte entra hoy en tu zona de amistades y proyectos colectivos, sumando ganas de compartir lo que vivís con tu gente más cercana. El color propicio para hoy es el coral dorado y el amuleto ideal es el ámbar.
Virgo
Buscando el asentamiento, la Luna termina su tránsito por tu hogar, dejando instalado el cambio que propusiste este fin de semana. Marte entra hoy en tu zona de carrera y reconocimiento, un claro aviso para preparar el terreno, porque la exigencia profesional sube de golpe a partir de esta semana. El color ocre guiará tu día, respaldado por la estabilidad del cuarzo ahumado.
Libra
Con la energía de la despedida, la Luna en Sagitario cierra su paso por tu comunicación cercana con un último gesto de palabra cumplida. Al mismo tiempo, Marte entra hoy en tu zona de expansión y aprendizaje, lo que hará crecer de manera notable las ganas de estudiar, viajar o animarte a algo nuevo. Tu color ideal es el azul acero y la piedra del día el lapislázuli.
Escorpio
Bajo el concepto de respaldo, la Luna en Sagitario cierra su paso por tu zona de recursos y autoestima, dejando algo concreto a tu favor. Marte entra hoy en tu zona de transformación y vínculos profundos, marcando el inicio de una etapa más intensa en todo lo compartido. Para sintonizar esta frecuencia, usá el color granate oscuro y apoyate en la obsidiana.
Sagitario
Vivís una despedida debido a que la Luna cierra hoy su paso por tu signo, devolviéndote una última dosis de protagonismo antes de bajar el ritmo. Marte entra en tu zona de pareja y sociedades, señalando que lo que viene pide menos foco en vos mismo y más atención al otro. El color magenta te favorece hoy, junto con la energía de la turquesa.
Capricornio
Te encontrás en una antesala porque la Luna en Sagitario te regala sus últimas horas de descanso e introspección antes de entrar a tu signo esta misma noche. Marte entra hoy en tu zona de rutinas y salud, sugiriendo revisar hábitos antes de que la semana exija más ritmo del que tenés instalado. El color carbón se alinea con tu día y tu piedra es la hematita.
Acuario
En un domingo de despedida, la Luna cierra su paso por tu zona social, dejando un vínculo o proyecto colectivo en mejor pie que el viernes. Marte entra hoy en tu zona de creatividad y romance, encendiendo las ganas de disfrutar del presente sin tanto cálculo previo. Tu color asignado es el cian y la piedra recomendada es el aguamarina.
Piscis
Se consolida tu energía ya que la Luna cierra su paso por tu vocación, dejando una base más firme que el viernes para el reconocimiento que se viene. Marte entra hoy en tu zona de hogar y familia, abriendo la posibilidad de una conversación doméstica que pide resolución rápida. Te armoniza el color azul marino y tu gema protectora es la aguamarina profunda.