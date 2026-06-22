Horóscopo chino: los signos que recibirán recompensas inesperadas a fines de junio, según Ludovica Squirru

En este último tramo de junio, la energía puede provocar en los signos del horóscopo chino cambios, actuar de manera diferente y obtener resultados de los que quizás no se creían capaces o que les resultaban inimaginables. Por este lapso, la reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que varios animales del zodíaco oriental atravesarán una etapa de acercamiento en sus vínculos, de ordenamiento en su vida personal y profesional así como de saltos de confianza que les harán llegar a lugares inesperados.