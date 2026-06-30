Horóscopo chino: los cuatro signos que iniciaron una etapa de crecimiento gracias a la Luna Llena, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru reveló que la Luna Llena del 29 de junio inició una etapa de crecimiento para Tigre, Conejo, Caballo y Perro en el horóscopo chino.
- El fenómeno de la Luna de Fresa, combinado con la energía de la madera Yang, impulsa a estos signos a salir de su zona de confort, tomar decisiones y avanzar en proyectos.
- Este tránsito astral permitirá consolidar relaciones, concretar mudanzas y liderar proyectos clave, marcando el inicio de un período de estabilidad y nuevas oportunidades.
Son los astros los de las directrices finales. Los que indican los caminos por los que los signos van a transitar y definen con qué tanta facilidad se completarán sus objetivos. El horóscopo chino se ve atravesado por estos días por la llamada “Luna de Fresa”, que en la noche del 29 de junio marcó su etapa de mayor esplendor y con ello iluminó a algunos signos, abriendo un período de decisiones importantes, crecimiento personal y nuevas oportunidades.
Puede que el brillo de la Luna también resplandezca sobre la fortuna de algunos de los signos del horóscopo chino que, en una combinación energética que implica a la Luna en su fase completa y a la energía de la madera Yang, pueden verse favorecidos. Este dúo se asocia a la expansión, el movimiento y la capacidad de construir proyectos con bases sólidas, lo que pronto serán los cimientos para un futuro más grande y prometedor. También favorece los compromisos, los viajes, los cambios de rumbo y las acciones que requieren valentía para dar un paso adelante.
Los signos que deslumbrarán en los días posteriores a la Luna Llena
Por estos días en que la Luna deslumbra en el cielo nocturno, los signos encuentran el impulso para salir de la comodidad, mostrarse, exponerse ante las nuevas aventuras y con ello, según advierte la reconocida astróloga Ludovica Squirru, encontrarse con la versión de sus vidas que tanto estaban buscando. De acuerdo con la pitonisa, hay cuatro animales del zodíaco que mejor canalizarán esta energía positiva y recibirán un impulso extra para avanzar en cuestiones sentimentales, laborales y personales.
Tigre
La energía disponible para el Tigre potenciará al máximo su iniciativa natural y su capacidad para liderar situaciones complejas. Se trata de un período ideal para avanzar con paso firme en aquellos proyectos personales o profesionales que exigen determinación y confianza. Asimismo, en el plano afectivo, las relaciones encontrarán un nuevo y necesario impulso. Si tenés algo pendiente por expresar o una propuesta en mente, las condiciones astrales están dadas para que seas escuchado con total atención.
Conejo
Para el Conejo, los vínculos afectivos cobrarán una relevancia especial durante estos días, transformándose en una fuente genuina de alegría y estabilidad. Su sensibilidad característica se combinará a la perfección con esta energía de crecimiento, favoreciendo la firma de acuerdos, reconciliaciones y nuevos encuentros. Además, es una etapa sumamente positiva para tomar decisiones de peso relacionadas con el hogar, la familia o proyectos que involucren mudanzas o cambios a largo plazo.
Caballo
El movimiento y la expansión serán los verdaderos protagonistas en la vida del Caballo. La llegada de viajes, nuevas experiencias o propuestas totalmente inesperadas abrirán caminos que no habían sido considerados hasta el momento. Su entusiasmo habitual será contagioso y clave para generar conexiones valiosas con el entorno. Es el momento favorable para animarse a romper la rutina y apostar fuerte por los verdaderos deseos.
Perro
Al ser un signo especialmente vinculado a esta vibración energética, el Perro contará con una protección astral adicional para avanzar en sus decisiones más cruciales. La confianza en uno mismo será la llave maestra para aprovechar las oportunidades que aparecerán en el momento justo. En paralelo, las relaciones afectivas se verán fortalecidas: los compromisos, las conversaciones sinceras y los proyectos compartidos encontrarán finalmente un terreno fértil para crecer y consolidarse de cara al futuro.