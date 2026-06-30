Horóscopo chino: los cuatro signos que iniciaron una etapa de crecimiento gracias a la Luna Llena, según Ludovica Squirru

Puede que el brillo de la Luna también resplandezca sobre la fortuna de algunos de los signos del horóscopo chino que, en una combinación energética que implica a la Luna en su fase completa y a la energía de la madera Yang, pueden verse favorecidos. Este dúo se asocia a la expansión, el movimiento y la capacidad de construir proyectos con bases sólidas, lo que pronto serán los cimientos para un futuro más grande y prometedor. También favorece los compromisos, los viajes, los cambios de rumbo y las acciones que requieren valentía para dar un paso adelante.