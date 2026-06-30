Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

El seleccionado africano exhibió personalidad y un gran nivel futbolístico para dejar en el camino a uno de los equipos europeos con mayores aspiraciones. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos, se impuso por 3 a 2 en la definición desde los 12 pasos, con el arquero Yassine Bounou convertido en el gran héroe de la noche al contener el remate de Crysencio Summerville. Ahora, Marruecos buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Canadá el sábado 4 de julio, desde las 14, en el NRG Stadium de Houston, Texas.