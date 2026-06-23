Cáncer de colon en jóvenes: los síntomas silenciosos que podrían pasar desapercibidos

Entre los síntomas más comunes se encuentran el malestar estomacal continuo y la pérdida de peso inexplicable. La Dra. Chan añade: "Muchos de los síntomas de advertencia, como el sangrado rectal, la anemia y el cambio en los hábitos intestinales, son comunes en todas las edades, lo que puede dificultar la identificación temprana del cáncer de colon".