Horóscopo chino: el inesperado mensaje de Ludovica Squirru para los 12 signos antes de que termine junio

La última semana de junio llega con un escenario de cambios y definiciones para los 12 signos del horóscopo chino. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, referente de la astrología oriental en Argentina, la influencia del Año de la Serpiente de Madera impulsará la reflexión, la estrategia y la capacidad de adaptación frente a nuevos desafíos.