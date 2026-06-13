¿Cuál es tu posición en la cancha laboral?

Según el test de personalidad “Mundial Laboral, ¿en qué posición jugás?” de Bumeran, el portal líder de empleo de Latinoamérica, la mayoría de los talentos en la Argentina seleccionaron opciones de respuesta relacionadas al trabajo en equipo y ayudar a los otros. En este sentido, el 40% de las personas trabajadoras en Argentina se identifica con el arquetipo de mediocampista.
El mediocampista es el motor y el equilibrio del equipo. Es la persona en el trabajo que se encarga de que la información fluya. Es quien cuida el clima laboral, asiste a quien está desbordado y se asegura de que nadie juegue solo.
El test de personalidad laboral de Bumeran consta de otras 4 personalidades arquetípicas. El arquero es quien ataja los penales cuando le piden algo de último minuto, sabe el estado de todo porque lo mira en perspectiva. Tiene una posición un poco más silenciosa pero ayuda y prevé errores. El defensor brinda estructura, orden y apoyo, buscan que el equipo siempre esté mejor parado. El delantero prefiere el éxito inmediato, es el que se encarga de presentar, y lleva adelante las reuniones. Es arriesgado, no lleva ni presta atención a tantos procesos, le interesa cerrar el objetivo y ser él quien lo haga. El director técnico organiza el equipo, baja los objetivos y gestiona las crisis, se encarga de ordenar estratégicamente y de proponer los procesos. Conoce a su equipo y sabe quién y con qué.
Teniendo en cuenta estos arquetipos, el 30% de los argentinos se identifica como defensor; el 20% se reconoce como arquero; el 10% como director técnico y el 0% como delantero.
El resto de la región
En el resto de la región, Chile y Panamá también se identifican con el arquetipo de mediocampista. Mientras que en Ecuador y Perú, el arquetipo más frecuente en los talentos es el director técnico.
Entre las cosas que más valoran los talentos argentinos de su trabajo, el 35% menciona la estabilidad; el 30% la posibilidad de crecimiento profesional; el 19% el buen ambiente laboral; el 8% la posibilidad de ser creativos; y el 8% el orden que tienen.
Mientras que, entre las cosas que menos les gusta del trabajo, el 33% menciona el caos y la falta de reglas; el 28% la falta de compromiso; el 19% el individualismo; el 11% la improvisación; y el 9% el exceso de procesos burocráticos, enumera el informe elaborado por Bumeran, en consonancia con el Mundial de Fútbol.