¿Cuál es tu posición en la cancha laboral?

El test de personalidad laboral de Bumeran consta de otras 4 personalidades arquetípicas. El arquero es quien ataja los penales cuando le piden algo de último minuto, sabe el estado de todo porque lo mira en perspectiva. Tiene una posición un poco más silenciosa pero ayuda y prevé errores. El defensor brinda estructura, orden y apoyo, buscan que el equipo siempre esté mejor parado. El delantero prefiere el éxito inmediato, es el que se encarga de presentar, y lleva adelante las reuniones. Es arriesgado, no lleva ni presta atención a tantos procesos, le interesa cerrar el objetivo y ser él quien lo haga. El director técnico organiza el equipo, baja los objetivos y gestiona las crisis, se encarga de ordenar estratégicamente y de proponer los procesos. Conoce a su equipo y sabe quién y con qué.