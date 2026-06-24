La industria autopartista profundiza su caída: baja producción, exportaciones y empleo

Resumen para apurados
- AFAC informó que la industria autopartista argentina cayó 14,7% interanual en mayo debido al desplome de la producción automotriz y la recesión del sector.
- El sector acumula una baja del 8,9% en 2026. Se suma la caída de exportaciones, una capacidad instalada de solo 56,1% y la pérdida de 4.100 empleos durante el año previo.
- Ante la crisis, casi la mitad de las empresas redujo personal y planea suspensiones o adelanto de vacaciones, anticipando un escenario de mayor conflictividad y recesión.
La actividad de la industria autopartista volvió a mostrar señales de debilidad en mayo, con una caída interanual del 14,7%, en un contexto de desempeño negativo sostenido que se refleja tanto en la producción como en el empleo del sector.
De acuerdo con el último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el sector acumula un retroceso del 8,9% en el primer cuatrimestre de 2026, con bajas generalizadas en todas las categorías, lo que también impactó en los niveles de empleo.
Las exportaciones de autopartes registraron una caída del 9,2% en el primer cuatrimestre y del 10,1% en abril, mientras que la producción de vehículos retrocedió 10,1% en ese mes y acumuló una baja del 18,6% en los primeros cuatro meses del año, consignó el diario "Ámbito".
En paralelo, un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) indicó que en abril el empleo se redujo en el 48,9% de las empresas del sector respecto del mes anterior, mientras que se mantuvo en el 40,4% y aumentó en apenas el 10,6%.
El mismo informe señaló que la utilización de la capacidad instalada en el sector autopartista fue del 56,1% en abril, frente al 61,6% de la industria en general.
Ante una eventual caída en los niveles de producción, las empresas del sector informaron la implementación o planificación de medidas como reducción de turnos laborales (9,4% de las empresas relevadas), adelanto de vacaciones (9,1%) y suspensiones (8,8%).
En términos de empleo, el sector perdió 4.100 puestos de trabajo durante 2025, lo que representa una caída del 7,7% respecto de 2024.