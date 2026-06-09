Se profundizó la caída de la construcción y la industria en abril: cuáles fueron los sectores más golpeados

La construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso durante abril de 2026, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos sectores registraron una caída interanual del 2,8% respecto del mismo mes del año pasado, en un contexto marcado por la desaceleración económica y el menor nivel de actividad productiva.