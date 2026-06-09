Se profundizó la caída de la construcción y la industria en abril: cuáles fueron los sectores más golpeados

Resumen para apurados
- En abril de 2026, la construcción y la industria en Argentina cayeron 2,8% interanual por la desaceleración económica, según datos difundidos por el Indec.
- La baja mensual desestacionalizada fue de 4% en obras y 2,1% en industria, afectando severamente a sectores clave como maquinaria, textiles, vehículos e insumos.
- Pese a la caída mensual, el ministro Caputo destacó mejoras acumuladas en el cuatrimestre y meses consecutivos de variación positiva en la tendencia-ciclo de ambos rubros.
La construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso durante abril de 2026, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos sectores registraron una caída interanual del 2,8% respecto del mismo mes del año pasado, en un contexto marcado por la desaceleración económica y el menor nivel de actividad productiva.
El informe oficial detalló además que, en la medición desestacionalizada, la construcción sufrió una contracción mensual del 4%, mientras que la industria manufacturera cedió 2,1% frente a marzo.
En el caso industrial, doce de las dieciséis divisiones manufactureras registraron bajas interanuales, con retrocesos especialmente marcados en maquinaria y equipo, productos textiles y vehículos automotores.
Según el Indec, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 2,8% interanual en abril, mientras que el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) mostró la misma variación negativa.
Sin embargo, en el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, la construcción mantuvo una leve mejora del 2,1%, mientras que la industria acumuló una caída del 2,4% frente al mismo período de 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó esos números a través de su cuenta oficial de X y remarcó que el IPI acumuló una baja de 2,4% y el ISAC una suba de 2,1% en relación con el primer cuatrimestre del año pasado.
“El indicador tendencia-ciclo, más relevante a efectos de analizar tendencias, registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando cinco y seis meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, sostuvo el funcionario.
Caputo también señaló que “en el caso de la construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”.
Los materiales más afectados por la caída de la construcción
Durante abril, el consumo aparente de insumos para la construcción mostró resultados dispares frente al mismo mes del año anterior.
Entre los segmentos que crecieron se destacaron los insumos agrupados como “otros”, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una suba del 16,1%. También aumentaron el hierro redondo y aceros, con 15,7%, y las pinturas, con 10%.
En contraste, varios materiales esenciales registraron fuertes retrocesos. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron 18,9%, el yeso 17,5%, las cales 16,4% y el asfalto 15,5%.
Además, el cemento portland bajó 12,7%, el hormigón elaborado 10,2%, los pisos y revestimientos cerámicos 6,6%, los ladrillos huecos 6,3%, las placas de yeso 4,1% y los artículos sanitarios de cerámica 3,6%.
En el acumulado del primer cuatrimestre frente al mismo período de 2025, los mayores aumentos correspondieron a “otros insumos”, con 23,9%; pinturas, con 13,1%; artículos sanitarios de cerámica, con 8,7%; hierro redondo y aceros, con 5,3%; hormigón elaborado, con 3,8%; y placas de yeso, con 3%.
Por el contrario, el yeso acumuló una baja de 12,8%; los mosaicos graníticos y calcáreos, 12,3%; los pisos y revestimientos cerámicos, 8,5%; las cales, 5,5%; los ladrillos huecos, 5,1%; el cemento portland, 3,3%; y el asfalto, 2%.
La industria también mostró mayoría de resultados negativos
En abril, doce de las dieciséis ramas manufactureras registraron caídas interanuales.
Uno de los descensos más pronunciados fue el de maquinaria y equipo, con una baja de 20,2%. Dentro de ese segmento, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 29,7% interanual.
Según el Indec, durante el mes se registró una menor producción y venta de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y distintas líneas de implementos agrícolas.
También sobresalió la caída de productos textiles, que retrocedieron 22,2%. El organismo precisó que la fabricación de tejidos y el acabado de productos textiles, principal incidencia negativa del rubro, disminuyeron 35,4% interanual debido a una menor demanda interna.
Otras bajas relevantes se observaron en prendas de vestir, cuero y calzado, con 15,9%; industrias metálicas básicas, con 11,2%; vehículos automotores y autopartes, con 10,7%; y otros equipos, aparatos e instrumentos, con 11,4%.
El informe también mostró caídas en productos minerales no metálicos, con 6,4%; productos de caucho y plástico, con 5,1%; muebles y colchones, con 5,1%; productos de metal, con 1,4%; y otro equipo de transporte, con 2,1%.
En contraste, algunas ramas lograron mostrar mejoras interanuales. Entre ellas se destacaron sustancias y productos químicos, con una expansión del 16,7%; productos de tabaco, con 6,5%; refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, con 5,6%; y madera, papel, edición e impresión, con 4,1%.