El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

De acuerdo con lo informado por el diario La Nación, la mejora en el estado de salud de Jorge Messi pone fin a días de preocupación para la familia, luego de que se conociera que atravesaba un cuadro que requirió atención médica y seguimiento. En ese contexto, días atrás el entorno familiar había emitido un comunicado para desmentir versiones falsas y llevar calma, asegurando que su evolución era favorable.