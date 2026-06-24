Copa del Mundo

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Jorge Messi estuvo varios días en un centro de salud porteño; volvió a Rosario para continuar con su recuperación.

FAMILIA. Lionel con su mamá Celia y su papá Jorge.
FAMILIA. Lionel con su mamá Celia y su papá Jorge.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jorge Messi, padre de Lionel, recibió el alta médica tras estar internado en Buenos Aires y regresó a Rosario, coincidiendo con el cumpleaños 39 de su hijo durante el Mundial 2026.
  • Tras días de internación y rumores falsos desmentidos por la familia, el alta médica trae alivio a Lionel Messi, quien disputaba el Mundial bajo la tensión por la salud de su padre.
  • Con mayor tranquilidad familiar, el capitán argentino se enfocará en el aspecto deportivo para liderar a la Selección en la defensa del título durante las fases de eliminación.
Resumen generado con IA

En medio de la intensidad del Mundial 2026 y en su cumpleaños número 39, una noticia llevó tranquilidad a Lionel Messi: su padre, Jorge, recibió el alta médica luego de haber permanecido internado durante varios días.

La información fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito, quien aseguró que el padre del capitán argentino ya abandonó el centro de salud y se encuentra recuperándose junto a su familia. Según trascendió, incluso regresó a Rosario para continuar allí con su evolución.

“Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta. La mejor noticia, además del partido”, expresó el conductor en LAM.

De acuerdo con lo informado por el diario La Nación, la mejora en el estado de salud de Jorge Messi pone fin a días de preocupación para la familia, luego de que se conociera que atravesaba un cuadro que requirió atención médica y seguimiento. En ese contexto, días atrás el entorno familiar había emitido un comunicado para desmentir versiones falsas y llevar calma, asegurando que su evolución era favorable.

La situación había generado fuerte repercusión mediática, especialmente a partir de rumores inexactos sobre su estado de salud. Esto obligó al círculo cercano del ex jugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain a salir públicamente a pedir prudencia y respeto por la privacidad.

La noticia del alta llega además en un momento especial: a pocos días del cumpleaños número 39 del capitán argentino, quien durante los últimos partidos del Mundial había reconocido atravesar momentos personales complejos mientras seguía a la distancia la evolución de su padre.

Con este panorama más alentador, el entorno del futbolista recibió una de las noticias más esperadas en plena competencia. Mientras tanto, Messi continúa enfocado en la participación de la Selección argentina, que viene de conseguir un triunfo clave por 2-0 ante Austria, con un doblete del rosarino que selló la clasificación a los 16avos de final.

Ahora, con mayor tranquilidad fuera de la cancha, el capitán buscará sostener su nivel dentro del campo de juego, con el objetivo de seguir liderando a la Argentina en la defensa del título mundial.

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