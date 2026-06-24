Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Resumen para apurados
- Seis campeones del mundo argentinos cenaron comida típica en el restaurante Los Hornos de Kansas City durante su día libre en el Mundial para compartir un momento familiar.
- La cena ocurrió tras vencer a Austria. El local, fundado por tucumanos que superaron crisis migratorias, se ha consolidado como el punto de encuentro clave para la hinchada.
- El evento consolida el éxito del local en EE. UU. Tras recibir a los futbolistas, la meta de los dueños del emprendimiento familiar es cumplir el sueño de cocinarle a Messi.
Las puertas del restaurante ya estaban cerradas al público cuando comenzaron a llegar los primeros futbolistas. No hubo conferencia de prensa, cámaras ni protocolo. Sí una mesa compartida, comida argentina y varias horas de charla en un rincón de Kansas City que, por una noche, pareció tender un puente con Tucumán.
Thiago Almada, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico y Exequiel Palacios compartieron ayer una cena informal junto a sus familiares en Los Hornos, el restaurante administrado por una familia tucumana que desde hace cuatro años vive en Kansas City.
El encuentro se dio el día después de la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 ante Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Después del entrenamiento matutino, los futbolistas tuvieron el resto de la jornada libre para compartir tiempo con sus familias antes de volver a enfocarse en la competencia.
“Vinieron a comer empanadas tucumanas, sánguches de milanesa y asado. Estuvieron bastante tiempo. Vimos el partido de Colombia como si fuésemos un grupo de amigos todos juntos. Una locura”, contó Isolina de la Vega, una de las dueñas del local, en diálogo con LA GACETA.
Las empanadas tucumanas fueron una de las estrellas de la noche. También hubo sánguches de milanesa, una especialidad que despertó la curiosidad de varios integrantes del plantel. Palacios, el único tucumano del grupo, ofició de guía.
“Les gustaron mucho. El Tucu Palacios estaba también, así que él conoce perfectamente lo que es la empanada tucumana y el sánguche de milanesa. Pidieron uno para probarlo, cada uno agarró un pedacito y después pidieron varios más”, detalló Isolina.
La cena incluyó además una parrillada con distintos cortes de carne. Entre charla y charla, los futbolistas siguieron por televisión el partido entre Colombia y República Democrática del Congo.
Las fotografías de la noche muestran a los jugadores junto a Isolina, su esposo Darío Jerez Leavy, sus padres Eulogia Juez Pérez y Pablo de la Vega, además de sus hermanos Pablo y Evaristo, quienes también participaron de la atención del local.
Un pedazo de Tucumán en Kansas City
La historia detrás del bar comenzó hace casi cuatro décadas en nuestra provincia. Los padres de Isolina fundaron el negocio que con el tiempo se convirtió en una referencia. En 2022, pocos días después de casarse, ella y Darío decidieron emigrar a Estados Unidos para abrir una sucursal en Kansas City.
Tuvieron problemas vinculados con trámites migratorios que los obligaron a regresar a Argentina durante varios meses. Incluso llegaron a administrar el restaurante a más de 8.000 kilómetros de distancia mediante videollamadas y cámaras de seguridad.
“A nosotros un año después de abrir nos fue muy mal. Por una situación vinculada a la visa y a la inmigración nos fundimos y tuvimos que volver a arrancar de cero”, recordó Isolina en una entrevista reciente con LA GACETA.
Durante las últimas semanas, el local se transformó en un punto de encuentro para argentinos que viajaron a Kansas City para seguir a la Selección. El 14 de junio se hizo el primer banderazo de hinchas para apoyar a los dirigidos por Lionel Scaloni. Las filas fueron tan largas que en algunos momentos se quedaron sin empanadas para vender.
La visita de seis campeones del mundo se convirtió en otro capítulo inesperado de esa historia. “Estuvimos hablando un poco y la verdad que fueron súper amables. Esto es un sueño. De a poco se va cumpliendo nuestro sueño”, dijo Isolina.
Hace una semana, la familia había tenido un acercamiento con integrantes del plantel durante una cena privada organizada para Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez junto a sus familiares en el hotel donde se están hospedando. Ayer, los futbolistas se acercaron hasta el restaurante.
Sin embargo, todavía les queda un pendiente. “Y nos queda cocinarle al 10. Ojalá se pueda cumplir eso”, dijo Isolina. El sueño, claro, tiene nombre y apellido: Lionel Messi, que hoy está cumpliendo 39 años. ¿Probará las empanadas tucumanas?