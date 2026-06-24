Política

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Un proyecto apunta a fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta ante contingencias ambientales y otros eventos.

LA MADRID. El pueblo es asolado por inundaciones con frecuencia.
LA MADRID. El pueblo es asolado por inundaciones con frecuencia.
Hace 6 Hs

La Comisión de Emergencia Hídrica de la Legislatura avanzó en la elaboración de un proyecto de ley para crear un sistema de alerta temprana destinado a fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta ante contingencias ambientales y otros eventos.

La iniciativa fue presentada al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, por integrantes de la subcomisión de Emergencia Hídrica, quienes expusieron los principales lineamientos de una propuesta orientada a mejorar la comunicación con la ciudadanía y la coordinación entre los organismos involucrados en situaciones de emergencia.

La iniciativa fue analizada en una reunión de la Comisión Hídrica, con la participación de legisladores, funcionarios del área de Obras Públicas, autoridades de la Dirección Provincial del Agua y especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán.

Anticipación

El legislador Tulio Caponio explicó que el proyecto busca consolidar un sistema que permita informar con anticipación a la población sobre posibles contingencias ambientales y fortalecer los mecanismos de prevención en todo el territorio provincial. En ese marco, recordó los aportes realizados por especialistas en gestión del riesgo sobre la importancia de contar con sistemas de alerta temprana.

Las inundaciones en las casas de La Madrid

Las inundaciones en las casas de La Madrid

Por su parte, el subdirector de Defensa Civil, Ramón Imbert, señaló que la subcomisión trabaja en la actualización de protocolos y en la unificación de criterios para desarrollar una herramienta integral que abarque no solo emergencias hídricas, sino también incendios, sismos y accidentes con materiales peligrosos.

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