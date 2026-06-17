Política

El boleto de colectivo subirá a $1.700 y definen un incremento en los taxis

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la Capital emitió dos dictámenes con miras a la sesión de este jueves.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN COLECTIVO / FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN COLECTIVO / FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dictaminó un aumento del boleto de colectivo a $1.700 para actualizar la tarifa del transporte público este jueves.
  • Tras un mes de negociación, la comisión de Transporte emitió el dictamen del boleto y otro para subir 33% la tarifa de taxis, cuya votación en el recinto se prevé muy ajustada.
  • De aprobarse, la suba impactará directamente en el bolsillo de los usuarios tucumanos una vez que el Ejecutivo municipal promulgue la ordenanza del nuevo cuadro tarifario.
Resumen generado con IA

Tras más de un mes de charlas y negociaciones, el Concejo Deliberante de la Capital avanzó con la revisión de las tarifas del transporte público en San Miguel de Tucumán.

La comisión de Transporte emitió un dictamen para actualizar el boleto del colectivo en un 35%, que pasará de $1.250 a $1.700. Será el tema principal de la sesión convocada para este jueves, y si bien en el oficialismo confían en que obtendrán los votos necesarios, lo cierto es que hasta el momento el “poroteo” parece estar reñido, con nueve ediles a favor y ocho en contra. De todos modos, la fecha de implementación dependerá de la promulgación de la ordenanza, un trámite que corre por cuenta del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

A la vez, la comisión de Transporte que preside el peronista José María Franco emitió un segundo dictamen, pero relacionado al servicio regido por Sutrapa en la categoría taxis, con un incremento del 33% (la bajada de bandera pasaría a $1.200; la ficha cada 100 metros, a $120).

Si bien el asunto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto, el interrogante pasa por si será incluido en el orden del día de esta sesión o si quedará pendiente para una nueva convocatoria, que en tal caso podría tener lugar el jueves de la semana que viene.

Largas tensiones y tres firmas clave

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que encabezan Daniel Orell y Jorge Berretta, había requerido a finales de abril un ajuste sobre el precio del boleto urbano presentando un estudio de costos que contemplaba un valor de unos $2.400 por pasaje para las 14 líneas que recorren la Capital.

Hubo reuniones con funcionarios municipales y con ediles, pero las charlas permanecieron estacadas. Incluso, en medio del tratamiento de este asunto resurgieron tensiones con el gremio de UTA, ante la propuesta de las empresas de abonar los haberes en tres partes, aunque finalmente hubo acuerdo y se disipó el conflicto.

Esta semana, tras un nuevo cuarto intermedio, la comisión de Transporte retomó el tratamiento respecto a las tarifas.

"Después de mucho trabajo y discusión, se decidió dar un 35% de aumento para el transporte público en colectivos y un 33% para la modalidad taxi, que también fue solicitado por ellos", afirmó José María Franco en rueda de prensa.

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