El boleto de colectivo subirá a $1.700 y definen un incremento en los taxis

La comisión de Transporte emitió un dictamen para actualizar el boleto del colectivo en un 35%, que pasará de $1.250 a $1.700. Será el tema principal de la sesión convocada para este jueves, y si bien en el oficialismo confían en que obtendrán los votos necesarios, lo cierto es que hasta el momento el “poroteo” parece estar reñido, con nueve ediles a favor y ocho en contra. De todos modos, la fecha de implementación dependerá de la promulgación de la ordenanza, un trámite que corre por cuenta del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).