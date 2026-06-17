El "poroteo" para la suba del boleto a $1.700 anticipa una votación reñida en el Concejo capitalino
Tres ediles firmaron el dictamen que llegará al recinto. "Tenemos la esperanza de que esto se solucione si se logra el cambio de sistema”, afirmó el presidente de la comisión de Transporte.
Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debatirá este jueves una suba del boleto de colectivo a $1.700, en medio de una votación que se anticipa muy reñida.
- Con el dictamen firmado por tres ediles de Transporte, el proyecto llega al debate en un contexto de crisis del sector, donde también se analiza un aumento en la tarifa de taxis.
- La ajustada votación definirá el nuevo costo del transporte público. Las autoridades esperan que la medida, junto a un cambio de sistema, ayude a mitigar la crisis del sector.
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