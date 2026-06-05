Avanza en la Legislatura el plan para prevenir inundaciones

La Legislatura dejó formalmente constituida la comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), un organismo que tendrá a su cargo la elaboración de un plan integral destinado a prevenir inundaciones y atender los problemas vinculados al manejo del agua en distintos puntos de Tucumán.
La comisión fue creada mediante la Resolución Nº 30/2026, aprobada por unanimidad durante la sesión parlamentaria del 16 de abril. El espacio está integrado por legisladores, funcionarios provinciales y representantes de las universidades nacionales con sede en Tucumán. La determinación del vicegobernador Miguel Acevedo es retomar los estudios hídricos que se iniciaron en 2023, durante la vicegobernación del actual mandatario, Osvaldo Jaldo.
Durante la primera reunión de trabajo se definió que el legislador Tulio Caponio estará al frente del comité. Luis Olea ocupará la vicepresidencia y José Cano será el secretario.
Tras el encuentro, Caponio remarcó que el objetivo es avanzar en la elaboración de un plan director que permita establecer prioridades y definir obras de infraestructura para mitigar el impacto de inundaciones y otros fenómenos climáticos que afectan a distintas regiones de la provincia. “Que los tucumanos tengamos el camino correcto para no sufrir las inundaciones”, declaró.
La comisión funcionará a través de tres subcomisiones. Una de ellas será técnica y estará integrada principalmente por ingenieros y especialistas en recursos hídricos. Otra estará orientada a sistemas de alerta temprana y contará con participación de Defensa Civil y legisladores. La tercera abordará aspectos socioeconómicos y ambientales relacionados con la problemática.
Diagnóstico integral
Caponio señaló que el trabajo demandará relevamientos, informes técnicos y consultas con distintos organismos y sectores vinculados a la cuestión hídrica. Indicó además que se buscará elaborar un diagnóstico integral para determinar cuáles son las obras prioritarias y establecer un esquema de ejecución a corto, mediano y largo plazo.
La resolución que creó el organismo fijó un plazo inicial de 180 días para su funcionamiento. Sin embargo, el presidente de la comisión advirtió que, debido a la dimensión de la tarea y al alcance territorial previsto, podría solicitarse una prórroga para continuar con los trabajos, algo que está previsto en la norma. “Creo que va a ser un trabajo a largo plazo, que vamos a superar los 180 días”, mencionó el legislador oficialista en rueda de prensa.
De la reunión participaron también el secretario de Estado de Obras Públicas, Jorge Gabriel Chrestia; y el director Provincial del Agua, Ángel Marcelo Cancellieri, ambos en representación del Ejecutivo; el subdirector de Defensa Civil, Ramón Luis Imbert; la responsable de la División de Asesoramiento y Controles Preventivos de Defensa Civil, Claudia Rivero, por el Ministerio de Obras Públicas; el ingeniero Leandro Díaz, en representación de la Universidad Nacional de Tucumán; y los legisladores Carlos Verón Guerra, Roque Argañaraz, Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.