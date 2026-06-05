Avanza en la Legislatura el plan para prevenir inundaciones

De la reunión participaron también el secretario de Estado de Obras Públicas, Jorge Gabriel Chrestia; y el director Provincial del Agua, Ángel Marcelo Cancellieri, ambos en representación del Ejecutivo; el subdirector de Defensa Civil, Ramón Luis Imbert; la responsable de la División de Asesoramiento y Controles Preventivos de Defensa Civil, Claudia Rivero, por el Ministerio de Obras Públicas; el ingeniero Leandro Díaz, en representación de la Universidad Nacional de Tucumán; y los legisladores Carlos Verón Guerra, Roque Argañaraz, Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.