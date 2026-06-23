El oficialismo postergó la interpelación de Adorni en Diputados y gana tiempo

El Gobierno nacional junto a sus principales aliados parlamentarios alcanzaron un principio de acuerdo estratégico para evitar que la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se defina esta misma semana en el recinto de la Cámara de Diputados. La jugada coordinada busca desactivar la sesión especial convocada por la oposición, donde se pretendía votar de forma directa una interpelación y una eventual moción de censura contra el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Según los cálculos parlamentarios, los bloques opositores difícilmente conseguirán este miércoles los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate en el recinto. A cambio de esta falta de acompañamiento clave, las autoridades del oficialismo se comprometieron formalmente a abrir la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a discutir los expedientes que pesan sobre el jefe de ministros el próximo martes 30 de junio.
Esta fórmula intermedia se adapta temporalmente a ambos sectores de la negociación. Por un lado, los libertarios logran ganar un tiempo vital para intentar descomprimir la crisis institucional, mientras que los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) evitan quedar directamente asociados al kirchnerismo en una votación que podría acelerar la destitución del funcionario. Desde la oposición dura, sin embargo, el jefe del bloque del PJ, Germán Martínez, denunció que se trata de “una maniobra dilatatoria para encubrir” a Adorni.
La decisión involucra de manera directa al interbloque Fuerza del Cambio, espacio que preside Cristian Ritondo y que aglutina al PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el santacruceño José Garrido y la radical bonaerense Karina Banfi. En buena parte de estas bancadas predomina la fuerte convicción de que no deben ser ellos quienes terminen sellando el destino del jefe de Gabinete, sosteniendo que dicha responsabilidad política debe recaer sobre el propio presidente Javier Milei o, en última instancia, definirse en el Senado.
La arquitectura de esta estrategia fue tejida en las últimas horas durante intensas conversaciones entre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y diversos referentes legislativos. En esas negociaciones también tuvo una participación activa la secretaría parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, una dirigente muy cercana a la ministra de Seguridad y referente partidaria Patricia Bullrich.
Señal de resistencia
Con esta jugada, Menem no solo busca dilatar la discusión parlamentaria hasta que se aclare el frente político y judicial que complica a Adorni por presunto incremento patrimonial irregular. El riojano también apuntó a resguardar la agenda legislativa de la Casa Rosada y, al mismo tiempo, enviar una clara señal de resistencia hacia la Cámara alta, donde el panorama oficialista se presenta mucho más adverso.
La principal preocupación del Poder Ejecutivo radica en la interpretación reglamentaria que comenzó a consolidarse en el Senado respecto a los mecanismos de control. Durante una reciente reunión de Labor Parlamentaria, los senadores acordaron que la interpelación puede ser aprobada por mayoría absoluta del cuerpo, sin necesidad de contar con un dictamen previo de comisión ni de reunir los dos tercios de los presentes que habitualmente se exigen para los proyectos tratados sobre tablas.
Dicho criterio técnico fue aceptado incluso por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien además ha sido una de los dirigentes que reclamó públicamente explicaciones a Adorni. Esta postura de la ministra inquieta sobremanera a la Casa Rosada, ya que acelera de forma dramática los tiempos del Congreso y reduce excesivamente las herramientas políticas del oficialismo para contener la crisis interna.
Bajo este esquema, Bullrich convalidó que la Cámara alta votara este jueves una interpelación fijada para el 2 de julio. Del desempeño que demuestre el jefe de Gabinete en esa instancia dependerá de manera directa la posibilidad de que la oposición avance posteriormente con una moción de censura para removerlo de su cargo, un escenario que mantiene en alerta al Ejecutivo.
En Diputados, en cambio, Martín Menem intenta transitar el camino inverso para licuar la presión. La apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, permitirá dilatar el procedimiento, convocar a especialistas y trasladar la discusión al denso ámbito de las comisiones informativas, garantizando el inicio del debate pero sin fijar una fecha específica para la firma del despacho.
La desactivación transitoria de la crisis también le otorgará a Menem el aire necesario para avanzar con las urgencias económicas de la gestión de Milei. El oficialismo oficializó una convocatoria a sesión este miércoles a las 12 para tratar el denominado “Súper RIGI” —un régimen de promoción para inversiones superiores a los US$1000 millones— y dar sanción definitiva al acuerdo de renegociación con los holdouts Bainbridge y Attestor.
A pesar de la fuerte tormenta política en el Congreso, desde el Senado intentaron emitir señales de cohesión hacia Balcarce 50. El presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, ratificó públicamente el respaldo a la gestión y aseguró: “Vamos a bancar la postura del presidente Javier Milei en este tema tan álgido”.
Debut laboral: Ravier se reunió con Adorni en su primer día como vocero del gobierno libertario
En su primer día en funciones, el flamante vocero presidencial Adrián Ravier se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para repasar los términos de su incorporación a la gestión pública. Tras el encuentro, Adorni elogió a través de sus redes sociales el perfil de economista del aún diputado nacional por La Pampa, destacando que su rol será clave para explicar los principales hitos económicos del país en esta etapa. En los próximos días se definirá si Ravier asumirá con rango de ministro o como secretario bajo la órbita de Karina Milei.