El oficialismo postergó la interpelación de Adorni en Diputados y gana tiempo

Debut laboral: Ravier se reunió con Adorni en su primer día como vocero del gobierno libertario

En su primer día en funciones, el flamante vocero presidencial Adrián Ravier se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para repasar los términos de su incorporación a la gestión pública. Tras el encuentro, Adorni elogió a través de sus redes sociales el perfil de economista del aún diputado nacional por La Pampa, destacando que su rol será clave para explicar los principales hitos económicos del país en esta etapa. En los próximos días se definirá si Ravier asumirá con rango de ministro o como secretario bajo la órbita de Karina Milei.



