¿Cuántas cuotas son demasiadas cuotas? Cuando financiar una compra deja de ser una decisión inteligente

Resumen para apurados
- Especialistas advierten en Argentina que la financiación en cuotas excesivas compromete la economía de los consumidores al superar el límite recomendado del 25% de sus ingresos.
- La conveniencia de las cuotas baja si la inflación se desacelera. Además, plazos de pago muy extensos provocan que se siga pagando por un producto que ya perdió su valor real.
- Mantener un consumo consciente y planificar ante posibles emergencias evitará el sobreendeudamiento, clave para la estabilidad financiera ante el nuevo escenario económico.
¿Cuánto tiempo está una persona dispuesta a sacrificar parte de sus ingresos con tal de hacer una compra en cuotas? En la respuesta está la clave que ayuda a identificar cuándo las cuotas pueden ser demasiadas cuotas. Aunque no es la única información que ayuda a discernir cuándo es buena idea y cuándo no financiar una compra, permite dar un pantallazo inicial a futuro.
Pagar en cuotas a largo plazo, aunque no tengan interés, no es siempre una buena idea. La facilidad de pagar pequeños montos sin ningún tipo de recargo es tentadora, pero el aspecto que se ignora es cuánto suman todas las cuotas que hay que pagar cada mes. Además, si hay algún gasto previsto en el futuro para el que la tarjeta será necesaria, entonces es aún menos conveniente financiar las compras más pequeñas.
Demasiadas cuotas cuando superan un porcentaje del ingreso
Toda persona que vele por su seguridad financiera debe tener destinado un porcentaje de sus ingresos a las deudas. El porcentaje debe funcionar como un límite y no como una aproximación. Establecer un monto fijo permitirá destinar no más de lo planificado a pagar deudas. Se estima que destinar entre un 10% y un 15% deja al usuario en una zona cómoda; entre el 15% y el 25%, se requiere prudencia; entre el 25% y el 35%, hay un alto riesgo de sobreendeudamiento. Así, una persona que gana $1.500.000 y paga, por ejemplo, $350.000 de cuotas al mes, tiene comprometido el 23% de sus ingresos.
Duración de la financiación
Dividir el pago en partes muchas veces es inteligente, sobre todo si no se cuenta con el dinero en el momento. Pero se pueden reservar las financiaciones más extensas para las compras más grandes o solo para un rubro de cosas que una persona debe cubrir obligatoriamente. Se considera que un celular abonado en tres cuotas es una deuda corta; en 12, es una deuda que compromete un año. Pero, en 24, implica que el producto se seguirá pagando incluso cuando ya haya perdido valor.
Demasiadas cuotas cuando no hay inflación
En economías como la de Argentina, la cuotificación puede ser incluso más conveniente que en otros países. Al finalizar el pago en la última cuota, un producto financiado puede terminar siendo más económico de lo que valdrá en ese momento realmente. Pero el usuario estará pagándolo a valor de meses atrás. Esto sirve solo en un contexto en que la inflación es constante. Si la inflación se frena, la financiación pasa a ser insignificante y no tener efectos reales en la conveniencia para el bolsillo, porque el producto se mantiene en su mismo precio.
Cómo saber si debo pagar en cuotas o no
En definitiva, antes de financiar una compra, hay que hacerse algunas preguntas como qué pasará si el sueldo no aumenta, o si aparece un gasto médico o de reparación del hogar, y contestar si sería posible, en esas situaciones, continuar afrontando el pago en cuotas.