¿Cuántas cuotas son demasiadas cuotas? Cuando financiar una compra deja de ser una decisión inteligente

Demasiadas cuotas cuando superan un porcentaje del ingreso

Toda persona que vele por su seguridad financiera debe tener destinado un porcentaje de sus ingresos a las deudas. El porcentaje debe funcionar como un límite y no como una aproximación. Establecer un monto fijo permitirá destinar no más de lo planificado a pagar deudas. Se estima que destinar entre un 10% y un 15% deja al usuario en una zona cómoda; entre el 15% y el 25%, se requiere prudencia; entre el 25% y el 35%, hay un alto riesgo de sobreendeudamiento. Así, una persona que gana $1.500.000 y paga, por ejemplo, $350.000 de cuotas al mes, tiene comprometido el 23% de sus ingresos.