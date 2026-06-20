Central de Deudores: qué es y cómo consultar en qué estado se encuentra mi deuda

Acceder a un informe de la Central de Deudores es sencillo. La información suministrada por las entidades puede encontrarse en la página del BCRA. Para solicitar el informe solo hace falta contar con CUIL, CUIT o CDI. Los datos se mostrarán en forma de cuadro que consigne nombre del deudor, entidad que informó la deuda, período correspondiente, situación de deuda, monto de la deuda expresado en miles de pesos, días de atraso y observaciones en caso de haberlas.