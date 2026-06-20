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Central de Deudores: qué es y cómo consultar en qué estado se encuentra mi deuda

Un paso a paso para acceder al informe consolidado del Banco Central y descifrar el semáforo de riesgo que define tu capacidad para sacar créditos.

Central de Deudores: qué es y cómo consultar en qué estado se encuentra mi deuda
Foto: Shutterstock
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El BCRA permite a los ciudadanos argentinos consultar gratis y de forma online su estado financiero e historial crediticio mediante su CUIL o CUIT para conocer su nivel de riesgo.
  • Las entidades reportan los últimos 24 meses de préstamos y tarjetas. El BCRA clasifica a los deudores en una escala del 1 (normal) al 5 (irrecuperable) según sus días de atraso.
  • Esta herramienta es clave para que los usuarios controlen su salud financiera y mejoren su perfil crediticio, facilitando el acceso a futuros préstamos y servicios bancarios.
Resumen generado con IA

Las tarjetas de crédito de entidades financieras como BBVA o las billeteras virtuales como Mercado Pago advierten a sus usuarios la existencia de la Central de Deudores. Esta nómina es un listado perteneciente al Banco Central de la República Argentina en el que se consignan las deudas contraídas y pendientes de pago de los usuarios de tarjetas y billeteras.

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Pero, ¿qué es o para qué sirve la Central de Deudores? Las entidades financieras y otros proveedores de crédito informan al Banco Central las financiaciones de cada persona de los últimos 24 meses. En esa información se incluyen, por ejemplo, créditos personales y prendarios, saldos de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios para vivienda.

¿Cómo saber si estoy en la Central de Deudores del BCRA?

El Banco Central ofrece un informe consolidado por clave de identificación fiscal respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito/compra, otros proveedores no financieros de créditos, sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público y proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas y cheques rechazados.

Acceder a un informe de la Central de Deudores es sencillo. La información suministrada por las entidades puede encontrarse en la página del BCRA. Para solicitar el informe solo hace falta contar con CUIL, CUIT o CDI. Los datos se mostrarán en forma de cuadro que consigne nombre del deudor, entidad que informó la deuda, período correspondiente, situación de deuda, monto de la deuda expresado en miles de pesos, días de atraso y observaciones en caso de haberlas.

A qué corresponde cada Situación de deudor

Cualquier persona que haya solicitado un producto financiero estará en la Central de Deudores, lo que no implica un mal historial crediticio. Lo que determinará el grado de compromiso o afectación de un usuario será su Situación de deudor. En la casilla del informe del BCRA correspondiente a esta categoría, pueden aparecer cinco números diferentes. Estos se corresponden a cinco niveles diferentes de deuda.

  • Situación 1. Situación normal. Comprende los clientes que atienden en forma puntual el pago de sus obligaciones o con atrasos que no superan los 31 días.
  • Situación 2. Riesgo bajo. En observación. Comprende los clientes que registran incumplimientos ocasionales de sus obligaciones, con atrasos de más de 31 y hasta 90 días.
  • Situación 3. Riesgo medio. Comprende a los clientes que muestran alguna incapacidad para cancler sus obligaciones, con atrasos de más de 90 y hasta 180 días.
  • Situación 4. Riesgo alto. Comprende a los clientes con atrasos de más de 180 días y hasta un año.
  • Situación 5. Irrecuperable. Comprende a los clientes insolventes o en quiebra con nula o escasa posibilidad de recuperación del crédito o con atrasos superiores al año.

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