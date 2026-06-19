Economía canjeó deuda, pero solo logró postergar alrededor del 20% de los vencimientos de junio

La propuesta presentada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, consistía en canjear el bono ajustable por el dólar oficial (TZV26), con vencimiento el 30 de junio, por la Lelink D31L6 o por el bono TZVD8, ambos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial. La mayor parte de la demanda se concentró en la letra con vencimiento en julio de 2026, mientras que el título que vence en 2028 captó un interés considerablemente menor.