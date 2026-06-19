Economía canjeó deuda, pero solo logró postergar alrededor del 20% de los vencimientos de junio

Resumen para apurados
- El Ministerio de Economía de Argentina logró postergar el 20% de los vencimientos de deuda de junio tras realizar un canje de bonos para aliviar los compromisos del mes.
- La operación obtuvo una adhesión del 57,8% mediante la adjudicación de US$ 2.879 millones, reduciendo la deuda remanente de fines de junio a unos 16 billones de pesos.
- Al quedar un 80% de los compromisos vigentes, el Gobierno deberá ofrecer mejores tasas e instrumentos de corto plazo para asegurar el rollover en la próxima licitación.
El Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, informó que logró una adhesión del 57,8% en el canje de letras y bonos atados al dólar oficial, impulsado para aliviar los fuertes vencimientos de deuda previstos para fines de junio.
La operación permitió postergar cerca del 20% de los compromisos del mes, aunque la mayor parte de los pagos continúa vigente y deberá afrontarse o renovarse en la próxima licitación.
"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de U$S2.879 millones, habiendo recibido ofertas por un total de U$S3.456 millones. Esto significa una aceptación del 57,77% sobre el total de valor nominal en circulación", informó el Palacio de Hacienda, según consignó el diario "Ámbito".
Los instrumentos adjudicados
- Bono Dólar Linked 31/7/26 (D31L6): U$S2.561 millones.
- Bono Dólar Linked 15/12/28 (TZVD8): U$S318 millones.
De acuerdo con estimaciones del mercado, tras la operación los vencimientos pendientes para la segunda licitación de junio se redujeron de aproximadamente $20 billones a unos $16 billones. Aun así, cerca del 80% de los compromisos originalmente previstos para fin de mes permanecen sin cambios. Junio continúa siendo el período con mayores vencimientos de deuda para el Gobierno en lo que resta del año.
La propuesta presentada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, consistía en canjear el bono ajustable por el dólar oficial (TZV26), con vencimiento el 30 de junio, por la Lelink D31L6 o por el bono TZVD8, ambos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial. La mayor parte de la demanda se concentró en la letra con vencimiento en julio de 2026, mientras que el título que vence en 2028 captó un interés considerablemente menor.
El objetivo del equipo económico era reducir una porción significativa de los abultados vencimientos de fin de mes para facilitar su renovación en la próxima licitación. Por ello, en el mercado se especula con que el Tesoro podría ofrecer instrumentos de corto plazo e incluso mejorar las tasas para fortalecer el nivel de rollover y estimular la participación de los inversores.
La operación se conoció un día después de que el Ministerio de Economía anunciara un canje de títulos con el Banco Central (BCRA) por unos $47 billones de valor nominal. El intercambio, concretado el 16 de junio, incluyó bonos ajustables por inflación, títulos capitalizables y bonos duales con vencimiento a fin de mes, que fueron reemplazados por instrumentos capitalizables con vencimientos en enero y mayo de 2027.
Según explicó la cartera económica, esa maniobra permitió despejar parte de los compromisos inmediatos y concentrar la estrategia de financiamiento en los títulos en manos del sector privado, además de evitar que los intereses de los bonos indexados por inflación impacten sobre el resultado financiero de junio.