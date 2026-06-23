Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

Resumen para apurados
- Este martes, el oficialismo argentino bloqueó en la Cámara de Diputados una sesión especial para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento.
- La oposición no alcanzó el quorum de 129 diputados debido a un acuerdo del oficialismo con el PRO y la UCR para no bajar al recinto y derivar el debate a una comisión.
- Con esta maniobra, el Gobierno gana tiempo y busca dilatar el tratamiento de la interpelación en comisiones, evitando que el debate regrese pronto al recinto.
La Libertad Avanza logró este martes hacer caer la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición no consiguió reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum y el debate quedó frustrado.
El resultado fue producto de una estrategia impulsada por el oficialismo, que previamente acordó con el PRO, la UCR y bloques provinciales que sus legisladores no bajaran al recinto.
La estrategia del oficialismo para evitar la interpelación
La maniobra fue coordinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se complementó con la convocatoria para la próxima semana de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El objetivo del Gobierno es que cualquier pedido de interpelación sea tratado primero en comisión, lo que permitiría demorar su discusión en el recinto y elevar las exigencias reglamentarias para su aprobación.
Qué buscaba la oposición
La sesión había sido solicitada por diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista, Coherencia y Provincias Unidas.
El temario contemplaba seis proyectos de resolución para citar a Manuel Adorni con el fin de que brindara explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de responder por su situación patrimonial.
Tres de esas iniciativas también impulsaban una moción de censura para desplazar al jefe de Gabinete y promover su reemplazo, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La discusión reglamentaria que divide al Congreso
No es el primer intento de la oposición para avanzar con una interpelación. La semana pasada también había convocado a una sesión especial, aunque ya anticipaba dificultades para reunir los votos necesarios.
El principal debate gira en torno a la interpretación del reglamento. Mientras la oposición sostiene que la interpelación puede aprobarse por mayoría simple en determinadas circunstancias, la Casa Rosada afirma que, sin dictamen previo de comisión, el tratamiento sobre tablas requiere una mayoría de dos tercios.
En ese marco, La Libertad Avanza impulsa una interpretación que obligaría a girar los proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales si no se alcanzan los dos tercios de los votos, una alternativa que postergaría el debate sin una fecha definida.
El Gobierno ganó tiempo
Con la falta de quórum, el oficialismo consiguió evitar una nueva discusión sobre la situación de Manuel Adorni y mantener bloqueado el avance de los pedidos de interpelación en Diputados.
Ahora, el foco pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo buscará administrar los tiempos legislativos y sostener la estrategia para impedir que el tema llegue nuevamente al recinto en el corto plazo.