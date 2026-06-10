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Prestámos para jubilados y pensionados: cuál es el interés y el monto de las cuotas si solicitás $10.000.000

Banco Nación ofrece préstamos previsionales de hasta $50.000.000. Los detalles de la financiación y la amortización de los pagos.

Los montos de los préstamos para jubilados en junio.
Los montos de los préstamos para jubilados en junio. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio, el Banco Nación de Argentina ofrece préstamos de hasta $50 millones a jubilados que cobran sus haberes en la entidad para financiar proyectos personales libres.
  • La solicitud se realiza online vía BNA+ con tasas del 60% TNA para clientes y plazos de hasta 72 meses, pagando cuotas de $620.363 por un monto de $10 millones.
  • Esta medida facilita el acceso al crédito para adultos mayores, promueve la bancarización digital y busca fidelizar clientes mediante tasas preferenciales competitivas.
Resumen generado con IA

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece líneas de crédito específicas para jubilados, pensionados y retirados, brindando la posibilidad de concretar proyectos personales mediante disposiciones de dinero de libre destino. A mitad de año, la entidad financiera permite acceder a financiamientos significativos a través de su plataforma digital, con montos máximos establecidos que pueden alcanzar los $50.000.000 y plazos de devolución flexibles de hasta 72 meses.

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Quienes requieran financiamiento pueden optar por los préstamos personales Nación Previsional, una propuesta diseñada para completar la solicitud de forma ágil y 100% online. Esta oferta está destinada en exclusiva a adultos mayores y beneficiarios que perciban sus haberes mensuales directamente en el BNA. Cabe destacar que la entidad financiera aclaró que quedan excluidos de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales y graciables –las cuales corresponden al Ministerio de Desarrollo Social–, aun cuando las mismas sean liquidadas por la ANSES.

Cuáles son las cuotas y el interés por solicitar $10 millones

Al tratarse de créditos de libre destino, los solicitantes pueden asignar el capital a sus necesidades individuales sin rendición de cuentas. El monto mínimo de otorgamiento se fija en $100.000, mientras que el tope máximo es de $50.000.000, condicionado siempre a que el valor de la mensualidad no comprometa más del 35% de los ingresos netos de la persona. El esquema ofrece opciones de financiamiento diferenciadas según la modalidad de pago elegida por el beneficiario.

Para ilustrar el funcionamiento del esquema previsional a mitad de año, se establece un ejemplo concreto: en el caso de solicitar un capital de $10.000.000 a un plazo de devolución de 36 meses, el valor de los pagos mensuales se fija en $709.344,57, aplicando una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 60%. Si el solicitante opta por extender el financiamiento al plazo máximo de 72 meses para licuar el impacto mensual, el precio de las mensualidades se reduce a $620.363,28 bajo la misma TNA, requiriendo para este último caso un ingreso neto mínimo demostrable de $1.772.466,51.

Estructura de tasas en BNA

La diferencia moderada en el valor de la cuota entre el plazo de 36 y 72 meses (pese al incremento del tiempo de financiación) responde de manera directa a la política tarifaria que aplica la institución financiera para su cartera de clientes fidelizados. El Banco Nación realiza una discriminación de tasas según el nivel de vinculación del usuario: el cálculo del ejemplo provisto se estructura sobre una Tasa Preferencial Exclusiva del 60% anual (TNA Cliente Haberes) destinada únicamente a quienes perciben sus sueldos o beneficios previsionales en cuentas del BNA.

En contraposición, los solicitantes que no disponen de este beneficio o deciden operar por fuera de este esquema de fidelización quedan encuadrados en la denominada "TNA Cartera Abierta sin Paquete", la cual asciende al 85% anual.

Cómo se descuentan las cuotas y cómo acceder al préstamo

Las condiciones de otorgamiento se diferencian por la modalidad de descuento seleccionada y el horizonte temporal determinado para la cancelación de la deuda, dividiéndose principalmente en dos grandes grupos operativos:

  • Hasta 36 meses: Contempla la modalidad de pago con descuento obligatorio. Está dirigido a jubilados y pensionados sin límite de edad al momento de la contratación. Bajo este formato, las mensualidades son iguales, consecutivas y se retienen directamente del recibo de la jubilación o pensión mediante el código de descuento específico que la ANSES asigna al Banco.
  • Hasta 72 meses: Habilita la modalidad de pago mediante débito directo en cuenta. Tampoco posee límite de edad para el acceso y las cuotas se debitan de forma automática de la caja de ahorros asociada donde se depositan los haberes ordinarios.

La solicitud se realiza de forma digital mediante la aplicación BNA+ y el pago de las cuotas se efectúa por débito automático en la caja de ahorro, bajo el sistema de amortización francés.

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