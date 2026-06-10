Prestámos para jubilados y pensionados: cuál es el interés y el monto de las cuotas si solicitás $10.000.000

Para ilustrar el funcionamiento del esquema previsional a mitad de año, se establece un ejemplo concreto: en el caso de solicitar un capital de $10.000.000 a un plazo de devolución de 36 meses, el valor de los pagos mensuales se fija en $709.344,57, aplicando una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 60%. Si el solicitante opta por extender el financiamiento al plazo máximo de 72 meses para licuar el impacto mensual, el precio de las mensualidades se reduce a $620.363,28 bajo la misma TNA, requiriendo para este último caso un ingreso neto mínimo demostrable de $1.772.466,51.