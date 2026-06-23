Crece la morosidad en Argentina: más de 2,5 millones de personas se sumaron a la lista de deudores en un año
Un informe basado en datos del Banco Central reveló que casi 5,7 millones de argentinos se encuentran en situación de mora. La pérdida del poder adquisitivo aparece como la principal explicación del fenómeno.
Resumen para apurados
- Más de 2,5 millones de argentinos cayeron en morosidad entre 2025 y 2026 por la pérdida del poder adquisitivo, sumando 5,7 millones de deudores, según datos del BCRA.
- Los impagos se duplicaron en un año, afectando deudas no bancarias y sectores clave como la construcción, mientras los planes de refinanciación vigentes resultan insuficientes.
- Expertos advierten que, de no recuperarse los salarios frente a la inflación, el alza de la morosidad continuará y profundizará la crisis económica y social del país.
La cantidad de argentinos con deudas impagas continúa en aumento. Según un informe elaborado por el Instituto Patria Grande con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre abril de 2025 y abril de 2026 se incorporaron 2.513.344 nuevos deudores morosos, una cifra que equivale al 5% de la población del país.
El estudio advierte que el deterioro del poder adquisitivo de los salarios es el principal factor detrás del crecimiento de la morosidad, que afecta tanto a personas como a empresas.
Casi 5,7 millones de argentinos están en mora
El relevamiento indica que en abril de 2026 había 20.836.008 personas con algún tipo de deuda en el sistema financiero y no financiero. De ese total, 5.690.430 registraban atrasos en sus pagos, casi el doble que un año antes.
La mayor parte del incremento corresponde a deudas con entidades no bancarias, mientras que también creció significativamente la cantidad de personas que mantienen obligaciones impagas tanto con bancos como con financieras.
Empresas: construcción, hoteles y comercio, los sectores más afectados
La morosidad también aumentó entre las empresas.
El informe señala que el 3,1% de los créditos empresariales se encontraba en situación de mora durante abril de 2026.
Los rubros con mayores dificultades fueron:
Construcción: 6,1% de los créditos en mora.
Hoteles y restaurantes: 5,2%.
Comercio: 5%.
Además, el estudio sostiene que 13 de cada 100 empresas presentan al menos una línea de crédito con más de tres meses de atraso y que unas 21.000 compañías ya son consideradas "irrecuperables" por acumular más de un año sin regularizar sus deudas.
Refinanciaciones insuficientes
En las últimas semanas, bancos y organismos públicos lanzaron programas de refinanciación destinados principalmente a quienes mantienen deudas con tarjetas de crédito.
Sin embargo, el informe considera que estas medidas tienen un alcance limitado y no atacan la causa de fondo: la pérdida del poder de compra de los ingresos.
Según el documento, mientras los salarios continúen rezagados frente al costo de vida, la cantidad de deudores morosos seguirá creciendo.
Otros indicadores que reflejan el deterioro económico
El informe también vincula el incremento de la morosidad con otros indicadores sociales y económicos.
Entre ellos destaca que más de un millón de personas perdieron la cobertura de salud privada, luego de que las cuotas de las prepagas acumularan aumentos del 444%, por encima de la inflación registrada en el mismo período.
Asimismo, señala una caída en el consumo de carne vacuna, que pasó de 53,4 a 47,5 kilos por habitante al año, mientras las exportaciones del sector crecieron más del 53% medidas en dólares.
Los autores del estudio advierten que, de no producirse una recuperación del poder adquisitivo y medidas que alivien la situación financiera de los hogares, el aumento de la morosidad podría profundizar la crisis económica y social en los próximos meses.