La Legislatura aprobó correcciones para la desafectación de una calle sin debate y con polémica

Luego de la sanción de las reformas judiciales propuestas por la Corte Suprema, el legislador oficialista Mario Leito solicitó la alteración del orden del día. Pidió que se traten dos expedientes -con dictamen de Legislación General- de los que había hecho reserva al inicio de la sesión. Ambos apuntaban a hacer correcciones técnicas y administrativas que Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior había observado sobre el proyecto que se aprobó en la sesión pasada y que había generado fuertes contrapuntos en el recinto. La iniciativa en cuestión propone la desafectación de una fracción de un inmueble ubicado entre las rutas 301 y 338, en la que se había proyectado una calle, para poder avanzar con un desarrollo inmobiliario privado. Como contraprestación, la empresa Citrusvil se compromete a donar unas tierras para que unas 80 familias regularicen su situación dominial.