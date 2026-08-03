El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

Durante cuatro años, los vecinos de Villa Luján convivieron con un pozo que se había convertido en una amenaza cotidiana. Lo denunciaron, presentaron notas y hasta reunieron fotografías para dejar constancia del deterioro de una boca de tormenta ubicada en pasaje Miguel Cané y Saavedra. La respuesta, según relatan, nunca llegó de manera definitiva. Hasta que el fin de semana un niño de tres años cayó en el lugar y terminó internado.