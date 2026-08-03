El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”
Resumen para apurados
- Un niño de tres años fue internado tras caer el fin de semana en un pozo sin reparar en Villa Luján, Tucumán, debido a cuatro años de abandono por parte de la empresa SAT.
- Vecinos denunciaron el deterioro durante cuatro años con fotos y notas. Tras el accidente, SAT arregló el pozo, pero persisten cloacas desbordadas y veredas hundidas.
- El caso expone la falla de infraestructura barrial ante el crecimiento edilicio. Vecinos exigen soluciones integrales y temen nuevos accidentes por filtraciones activas.
Durante cuatro años, los vecinos de Villa Luján convivieron con un pozo que se había convertido en una amenaza cotidiana. Lo denunciaron, presentaron notas y hasta reunieron fotografías para dejar constancia del deterioro de una boca de tormenta ubicada en pasaje Miguel Cané y Saavedra. La respuesta, según relatan, nunca llegó de manera definitiva. Hasta que el fin de semana un niño de tres años cayó en el lugar y terminó internado.
Después del accidente, personal de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) llegó al lugar, retiró la vieja tapa y colocó una nueva. También se señalizó el sector. Para los vecinos, sin embargo, la intervención llegó demasiado tarde.
“Hace cuatro años que estábamos reclamando por este pozo”, contó a LA GACETA una de las habitantes de la zona. Según explicó, los reclamos fueron acompañados por fotografías y notas y, en 2024, incluso se presentó un pedido firmado por varios vecinos.
Una carpeta con esos documentos fue mostrada durante el recorrido por la zona a nuestro diario. Entre las hojas aparece una fotografía que permite observar cómo se encontraba el lugar antes de la intervención. La boca de registro estaba hundida y la tapa había quedado dentro del pozo.
Los vecinos cuestionaron, además, la explicación que recibieron de la SAT sobre la ausencia de la tapa. Según habían informado desde la empresa, la tapa había sido robada. Los habitantes de la cuadra rechazaron esa versión y aseguraron que la tapa permanecía en el lugar.
“Yo la vi el sábado. Estaba al costado y la sacaron de ahí adentro”, relató una mujer. Según contó, la tapa se había hundido por el deterioro de la estructura que debía sostenerla.
Una cloaca que desbordaba una y otra vez
El pozo no era el único problema. Los vecinos describieron una situación mucho más amplia, marcada por desbordes cloacales que se repetían en distintos puntos de la cuadra.
La respuesta que, según sus testimonios, recibían habitualmente consistía en enviar un camión para destapar las cañerías. El alivio, sin embargo, duraba poco. “Venían, destrancaban y a los dos días estaba de nuevo”, dijeron.
La acumulación de líquidos cloacales llegaba hasta la calzada y, en determinados momentos, alcanzaba incluso las entradas de las viviendas. Los vecinos aseguran que durante el verano el olor era insoportable y que debían mantener las ventanas cerradas para evitar que ingresara a sus casas.
“Yo vivo a mitad de cuadra y el olor llegaba hasta mi casa. Con el sol fuerte era un olor podrido, no podíamos salir ni respirar”, relató Celia, una de las vecinas.
El problema también afectaba a quienes ingresaban y salían de sus viviendas en vehículo. El barro contaminado se acumulaba en las entradas de los garajes y las ruedas de los autos terminaban trasladando los residuos hacia el interior de las casas. “Era desinfectar todo el tiempo”, contó una vecina, al describir una rutina que, según aseguró, se volvió habitual.
Hasta una mascota cayó en el barro
El riesgo tampoco era nuevo para los habitantes del lugar. Una de las vecinas recordó que su mascota había caído anteriormente en uno de estos pozos. “Mi perrita se cayó, se hundió totalmente. Me tuve que meter con los brazos hasta acá para agarrarla de las orejas y sacarla”, relató.
Después tuvo que llevar al animal al veterinario para comprobar que no hubiera sufrido consecuencias por haber quedado sumergido en el barro y los líquidos cloacales.
Para los vecinos, aquel episodio ya había sido una señal de alarma. Sin embargo, aseguran que los reclamos continuaron sin obtener una solución definitiva.
La caída del niño, sostienen, terminó de exponer una situación que durante años había formado parte de la vida cotidiana del barrio.
Más pérdidas y veredas que comienzan a hundirse
El recorrido por Villa Luján permitió observar que el deterioro no termina en el pozo de Miguel Cané y Saavedra. Los vecinos señalaron otras pérdidas cloacales y también una filtración de agua potable que está provocando el socavamiento del suelo. En uno de los sectores de la cuadra, la vereda comenzó a hundirse como consecuencia de la pérdida.
El agua corre por debajo del terreno y deja sectores cada vez más inestables. Los habitantes aseguran que también realizaron reclamos por esa situación y que algunas reparaciones dejaron roturas en la calzada que luego no fueron recompuestas.
“Rompen, hacen la reparación y dejan todo así. El problema sigue”, describió uno de los vecinos.
A pocos metros también señalaron nuevos puntos donde comienzan a aparecer pozos y pérdidas. La preocupación aumenta durante las lluvias, cuando, según explicaron, el agua se acumula rápidamente y las cloacas terminan colapsadas. “Cuando llueve esto es un río. No existen los cordones”, describieron.
“No está bueno esperar a que pase una desgracia”
Los vecinos aseguran que la problemática se extiende desde hace años y que afecta tanto al sistema cloacal como al suministro de agua potable.
También plantearon dudas sobre el impacto del crecimiento edilicio de la zona y la capacidad de las redes existentes para soportar las nuevas construcciones.
“Nos decían que esto pasa por todos los edificios que hacen y que no amplían las redes cloacales. Pero ¿quién autoriza esos edificios?”, cuestionaron.
Más allá de las explicaciones, el reclamo es concreto: quieren una solución definitiva y no intervenciones que duren apenas unos días.“Estamos cansados”, resumió uno de los vecinos.
Ahora la boca de registro está tapada. La tapa nueva cubre el pozo donde durante años los vecinos aseguran haber reclamado sin obtener respuestas. Pero el resto de los problemas continúa: pérdidas, barro cloacal, veredas socavadas y otros puntos de desborde.