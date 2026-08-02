Decime qué se siente
La frase que las hinchadas argentinas coreaban en el Mundial de Brasil podría volver hoy, dirigida otra vez a los brasileños. ¿Qué sienten cuando un presidente argentino insulta al suyo en su propio territorio? La pregunta, sin embargo, trasciende ese episodio y remite a un tiempo en el que las emociones parecen gobernar la política y las redes.
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