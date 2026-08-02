¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

El dinero es la base de sustento de cualquier grupo familiar. En muchos casos, condiciona las relaciones en distintos estratos de la pirámide socioeconómica, medida por ingresos. Aquellos que más tienen usualmente tienen disputas internas por el poder que pueden ejercer sobre el patrimonio. A su vez, aquellos que están en la otra punta de la escalera social suelen compartir las penas y las discusiones para salir de una situación de indigencia y aspirar a una escala social ascendente. En el medio faltan oportunidades laborales y, en muchos casos, los puestos disponibles suelen ser informales, de bajos ingresos y que implican condicionamientos para uno u otro sexo. García Alamán señala que el dinero es una dimensión más de la construcción de la relación sentimental y uno de los pilares del compromiso de sus miembros. “En realidad, las discusiones sobre dinero hablan de confianza, poder, libertad y reconocimiento. Cuando la gestión económica genera insatisfacción profunda y sostenida en uno de los miembros de la pareja, puede acabar desequilibrando la relación”, explica. Según la interpretación psicológica, detrás de la necesidad de control financiero y la falta de confianza en este ámbito, a menudo encontramos inseguridades. De hecho, según el psicólogo, una infidelidad financiera puede ser tan devastadora como una infidelidad sexual, “por un lado, porque constituye una traición y, por otro, porque puede comprometer la supervivencia material del proyecto vital de la pareja”.