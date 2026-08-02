¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Contigo pan y cebolla. La vieja expresión española ha existido por los siglos de los siglos. Ambos constituían y constituyen alimentos básicos de cualquier persona, particularmente en momentos de crisis. La frase no es más que una declaración de amor incondicional hacia alguien, viniendo a indicarle que, por malos que fuesen los tiempos que les tocase vivir, se mantendrían juntos. Y hasta supera aquello de que el dinero no hace la felicidad, pero la facilita.
Pero, ¿qué sucede en los tiempos modernos cuando en una pareja se ocultan deudas, hay gastos secretos o no se visualiza cuánto gana cada uno? Todos estos interrogantes terminan por dañar el vínculo de la pareja y es algo que la psicología, adaptada a la economía, ha denominado infidelidad financiera. Si bien es una terminología relativamente nueva, que está en auge, el concepto ha existido siempre.
Un estudio publicado en el Journal of Financial Therapy mostraba hace unos años que el 27% de una muestra de 414 personas admitían que ocultaban a sus parejas aspectos sobre sus finanzas y que el 53% habían tenido conductas que podían asociarse a la infidelidad financiera.
La investigación también desnudaba que los participantes que escondían información sobre temas económicos tenían más insatisfacción sentimental y vital.
“La infidelidad financiera puede provenir de la parte de los ingresos o del patrimonio. Un ejemplo habitual es el de ocultar las partes variables del salario para no tener que compartir con la pareja estos ingresos extras. También es infidelidad financiera esconder los gastos. Algunas personas con comportamientos impulsivos -podría pasar en caso de adicción- pueden esconder que han pedido créditos y tienen deudas acumuladas”, explica Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), doctora en Finanzas y experta en bienestar financiero.
Para el psicólogo Alejandro García Alamán, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la misma casa de altos estudios, además de terapeuta de pareja, “los motivos suelen estar más relacionados con cuestiones emocionales que con aspectos económicos: necesidad de autonomía e independencia, desconfianza, miedo al conflicto, inseguridad, dinámicas de control o poder, etc.”. También pueden condicionar, dice el psicólogo, los modelos familiares aprendidos alrededor de la gestión del dinero: las ideas de que no se habla sobre el tema o que cada uno debe tener lo que es suyo -que, por supuesto, están influidas por el estatus económico familiar y personal-.
Herramienta de control
Históricamente, el dinero ha sido una herramienta de control del poder patriarcal, y lo sigue siendo. “El control económico es una forma de violencia psicológica y relacional. Limitar el acceso a los recursos, supervisar cada gasto, impedir trabajar o generar dependencia son formas de dominación. Es especialmente grave porque reduce la capacidad de decisión de uno de los miembros de la pareja y, muchas veces, dificulta salir de la relación”, asegura García Alamán.
Según los expertos, la infidelidad financiera es más habitual cuando existe una desigualdad elevada entre los salarios de la pareja. Es habitual que la mujer renuncie a su carrera profesional cuando nacen los hijos y se dedique al cuidado y el mantenimiento de la casa.
“Esto afecta de forma importante al estatus económico de la mujer: cotiza menos a la Seguridad Social, facilita un ahorro de dinero a la familia y tiene unos ingresos inferiores. Esta persona trabaja gratuitamente y no puede ahorrar”, explica Ruiz-Dotras, que también es investigadora del grupo de investigación DigiBiz.
“Es una situación bastante común, en la que el hombre genera patrimonio, mientras que la mujer renuncia a hacerlo para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado. En estos casos, es más fácil que se produzca una infidelidad financiera y el marido esconda una parte de los ingresos reales a su pareja”, señala la experta Según Ruiz-Dotras, esto genera una desigualdad financiera injusta, dado que uno de los miembros de la pareja no tiene capacidad de ahorrar. En caso de que la pareja se separe, se da un perjuicio importante para la mujer, especialmente en las regiones, donde la ley prevé la separación de bienes.
El dinero es la base de sustento de cualquier grupo familiar. En muchos casos, condiciona las relaciones en distintos estratos de la pirámide socioeconómica, medida por ingresos. Aquellos que más tienen usualmente tienen disputas internas por el poder que pueden ejercer sobre el patrimonio. A su vez, aquellos que están en la otra punta de la escalera social suelen compartir las penas y las discusiones para salir de una situación de indigencia y aspirar a una escala social ascendente. En el medio faltan oportunidades laborales y, en muchos casos, los puestos disponibles suelen ser informales, de bajos ingresos y que implican condicionamientos para uno u otro sexo. García Alamán señala que el dinero es una dimensión más de la construcción de la relación sentimental y uno de los pilares del compromiso de sus miembros. “En realidad, las discusiones sobre dinero hablan de confianza, poder, libertad y reconocimiento. Cuando la gestión económica genera insatisfacción profunda y sostenida en uno de los miembros de la pareja, puede acabar desequilibrando la relación”, explica. Según la interpretación psicológica, detrás de la necesidad de control financiero y la falta de confianza en este ámbito, a menudo encontramos inseguridades. De hecho, según el psicólogo, una infidelidad financiera puede ser tan devastadora como una infidelidad sexual, “por un lado, porque constituye una traición y, por otro, porque puede comprometer la supervivencia material del proyecto vital de la pareja”.
La conclusión a la que llegan los expertos es muy clara: aunque no debemos justificar todos los cafés que nos tomamos, todo gasto relevante tendría que ser público y debería comunicarse. Así, para evitar la infidelidad financiera, es necesario establecer unos acuerdos claros, explícitos y aceptados por ambos miembros de la pareja, hay que priorizar la comunicación y se tiene que respetar la autonomía de cada uno.