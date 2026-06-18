Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

La desafectación del dominio público de una fracción de terreno en el que catastralmente se había proyectado una calle, entre las comunas de El Manantial y San Pablo, continúa generando debate. El Ministerio del Interior remitió a la Legislatura dos expedientes por el proyecto de ley que se sancionó en la última sesión: liberar la superficie para poder avanzar con un desarrollo inmobiliario privado y, como contraprestación, la firma se compromete a donar tierras para que unas 80 familias regularicen su situación dominial. Y aunque se detectaron observaciones técnicas en la iniciativa aprobada, se señaló que es necesario avanzar con las gestiones dado que habrá una contribución para familias de la zona que residen de modo irregular.