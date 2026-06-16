Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

2- ¿Qué argumentos hubo? El legislador Mario Leito, impulsor del proyecto, sostuvo que la medida permitirá avanzar con un desarrollo inmobiliario en una zona de fuerte crecimiento urbano y, al mismo tiempo, facilitará una solución social para 80 familias de Ohuanta y El Manantial. Según explicó, mediante un convenio con la empresa Citrusvil se buscaría regularizar la situación dominial de esas familias para que puedan acceder a los títulos de propiedad de las tierras que ocupan desde hace décadas. Además, argumentó que el área forma parte de un polo de expansión urbana estratégico para la provincia.