Acevedo evitó hablar del sueldo de los legisladores pero defendió el presupuesto de la Legislatura

Resumen para apurados
- El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, defendió esta semana el presupuesto de la Legislatura provincial pero evitó precisar el sueldo de los legisladores en televisión.
- Acevedo argumentó que el presupuesto se redujo al 3,69% del total provincial y señaló que las remuneraciones del sector político son menores que las del Poder Judicial o privado.
- Acevedo descartó nuevos recortes presupuestarios y se proyecta a futuro tras confirmarse que repetirá la fórmula electoral junto a Osvaldo Jaldo para los comicios de 2027.
El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, visitó esta semana los estudios de LG Play, para mantener una entrevista en la que habló de los ruidos internos generados tras las recientes modificaciones en la estructura del Partido Justicialista (PJ) provincial, horas antes de que se confirmara que repetirá la fórmula electoral junto a Osvaldo Jaldo, para los comicios de 2027. Durante la charla con Federico van Mameren, en Panorama Tucumano, el titular de la Legislatura habló sobre la reducción del presupuesto para este año, aunque evitó comentar cuánto cobran los parlamentarios tucumanos.
En el intercambio de preguntas y respuesta, al ser consultado sobre cuánto gana un legislador permanente, Acevedo tiró la pelota afuera al sostener “pregúntele a algún legislador. Soy dependiente del Ejecutivo. A mí me paga el poder ejecutivo”, pero luego reconoció que “puede que sí” lo sepa, pero que no se “atrevería” a indagar sobre las remuneraciones de los demás.
Para darle contexto a sus palabras, Acevedo recordó que, a contramano de otros conductores del Poder Legislativo, dio pasos “por los cuales fui criticado, cuando, adecuamos las remuneraciones de los legisladores. No soy de esos presidentes que podían decir 'la remuneración es así, te doy esto y es arbitrario'. Antes se ponían ‘los gastos no remunerativos que iban por otro lado’. Yo dije, ‘no, pongamos acá, pongamos lo que es y lo que vale’. Si usted me pregunta, un legislador gana mucho menos que alguien del Poder Judicial, por ejemplo. Y en estos tiempos difíciles, donde la gente corre día a día para que le alcance la plata, cualquier valor que gane alguien de la política le va a parecer un horror. Como ministro cobraba mucho menos que un gerente de cualquier empresa. Al gerente no le iban a decir nada, pero si yo decía, ‘¿Cuánto cobra un ministro? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto sale?’ Y tenía bajo mi responsabilidad muchísimo más personal que ese gerente y una responsabilidad mucho más tremenda, en cuanto al quehacer, porque un gerente puede fracasar en la venta de un servicio, en la venta de un producto. Quien es ministro tiene la responsabilidad de desarrollar un accionar que va para todos los tucumanos y tucumanas”.
En otro pasaje de la entrevista, cuando le preguntaron si la de Tucumán es la legislatura más cara del país, Acevedo explicó que “eso es lo que dicen”, para luego aclarar que “nosotros redujimos dos veces el presupuesto, que representa el 3.69% del total de la provincia. Estaba por encima del 4%. Ya no estoy dispuesto a disminuir un centésimo más, porque hoy estamos haciendo un esfuerzo tremendo y enorme para ayudar a instituciones, como le dije, del Cotolengo”. Sobre qué porcentaje de ese monto representan las remuneraciones de los parlamentarios y su personal, el vicegobernador dijo que “las remuneraciones tienen la mayor incidencia en el presupuesto”.