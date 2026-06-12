Acevedo evitó hablar del sueldo de los legisladores pero defendió el presupuesto de la Legislatura

Para darle contexto a sus palabras, Acevedo recordó que, a contramano de otros conductores del Poder Legislativo, dio pasos “por los cuales fui criticado, cuando, adecuamos las remuneraciones de los legisladores. No soy de esos presidentes que podían decir 'la remuneración es así, te doy esto y es arbitrario'. Antes se ponían ‘los gastos no remunerativos que iban por otro lado’. Yo dije, ‘no, pongamos acá, pongamos lo que es y lo que vale’. Si usted me pregunta, un legislador gana mucho menos que alguien del Poder Judicial, por ejemplo. Y en estos tiempos difíciles, donde la gente corre día a día para que le alcance la plata, cualquier valor que gane alguien de la política le va a parecer un horror. Como ministro cobraba mucho menos que un gerente de cualquier empresa. Al gerente no le iban a decir nada, pero si yo decía, ‘¿Cuánto cobra un ministro? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto sale?’ Y tenía bajo mi responsabilidad muchísimo más personal que ese gerente y una responsabilidad mucho más tremenda, en cuanto al quehacer, porque un gerente puede fracasar en la venta de un servicio, en la venta de un producto. Quien es ministro tiene la responsabilidad de desarrollar un accionar que va para todos los tucumanos y tucumanas”.