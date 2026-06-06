Política

Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura

Tras la sanción de la Ley de Ficha Limpia, en la agenda legislativa aparece una norma vigente hace una década a nivel nacional. A la espera de acuerdos.

PODER LEGISLATIVO. Foto: Archivo LA GACETA
PODER LEGISLATIVO. Foto: Archivo LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán debate actualmente proyectos de ley de Ética Pública para regular la función estatal, tras sancionar la norma de Ficha Limpia en la provincia.
  • Las iniciativas buscan replicar una normativa que rige a nivel nacional hace una década, buscando consensos políticos entre oficialistas y opositores para su aprobación.
  • De aprobarse, esta reforma institucional elevará la transparencia en la gestión pública tucumana y establecerá controles más estrictos para los funcionarios de la provincia.
Resumen generado con IA

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Temas TucumánPoder Judicial de TucumánHonorable Legislatura de TucumánCarolina Vargas AignasseClaudio ViñaCasa de Gobierno de TucumánJosé MacomeMiguel Acevedo
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