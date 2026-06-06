Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán debate actualmente proyectos de ley de Ética Pública para regular la función estatal, tras sancionar la norma de Ficha Limpia en la provincia.
- Las iniciativas buscan replicar una normativa que rige a nivel nacional hace una década, buscando consensos políticos entre oficialistas y opositores para su aprobación.
- De aprobarse, esta reforma institucional elevará la transparencia en la gestión pública tucumana y establecerá controles más estrictos para los funcionarios de la provincia.
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Temas TucumánPoder Judicial de TucumánHonorable Legislatura de TucumánCarolina Vargas AignasseClaudio ViñaCasa de Gobierno de TucumánJosé MacomeMiguel Acevedo
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