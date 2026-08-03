Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

El secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, defendió el proceso de reorganización del sistema urbano de pasajeros que impulsa la intendenta Rossana Chahla y aseguró que se trata de “la reforma más importante del transporte público de las últimas décadas”. Afirmó que la iniciativa busca dejar atrás una lógica de administración de la crisis para avanzar hacia un modelo basado en la planificación, el análisis de datos y la participación ciudadana.
Las declaraciones del funcionario municipal se dieron días después de la presentación de una estrategia para rediseñar el sistema, modificar recorridos y optimizar las unidades. “Rossana nos pidió una sola cosa: no improvisar. Nos pidió estudiar el sistema, conocer cómo funciona realmente y elaborar una propuesta seria que piense en los vecinos antes que en cualquier otro interés”, sostuvo.
Arnedo, que asumió en la Intendencia a mediados de abril, señaló que durante varios meses se realizó un relevamiento integral del servicio que incluyó el análisis de recorridos, frecuencias, cobertura territorial, costos operativos, demanda de pasajeros, transacciones del sistema SUBE y experiencias de otras ciudades. Además, indicó que se mantuvieron mesas de diálogo con empresarios, trabajadores y especialistas para construir un diagnóstico técnico.
Entre los principales problemas detectados, el ex concejal mencionó recorridos demasiado extensos, superposición de líneas, barrios con escasa cobertura y otros con una oferta excesiva, paradas demasiado cercanas entre sí y la falta de información confiable sobre los costos reales del sistema.
Modernizar, no ajustar
Frente a ese escenario, el secretario remarcó que no están hablando de hacer un ajuste sino de una modernización. “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle, sino hacer que los colectivos funcionen mejor. Eficientizar significa eliminar superposiciones, optimizar recorridos, mejorar las frecuencias, distribuir mejor las unidades y garantizar que cada recurso público llegue donde realmente hace falta”, remarcó en sus declaraciones.
El funcionario también afirmó que la transparencia será uno de los pilares de la reforma. “Cada peso que el Municipio invierte en el transporte debe poder medirse, controlarse y explicarse”, afirmó Arnedo. A su vez, sostuvo que los usuarios tienen derecho a conocer cómo se administran los fondos y que las empresas requieren reglas claras y previsibles.
El titular de Movilidad Urbana de la Capital señaló que la propuesta ingresará en una etapa de participación pública de 30 días, durante la cual empresarios, trabajadores, universidades, especialistas y usuarios podrán realizar observaciones antes de la elaboración del proyecto definitivo. “Hoy tenemos un diagnóstico serio, datos concretos y una hoja de ruta para transformar definitivamente el transporte público de nuestra ciudad”, expuso.
Siete zonas operativas
El pasado viernes, la intendenta Chahla presentó oficialmente el plan de reestructuración del transporte público de pasajeros, con el objetivo de revertir la crisis del sistema mediante un rediseño integral de recorridos, líneas y frecuencias, para mejorar también el servicio y recuperar usuarios.
La exposición se realizó en el Palacio Municipal ante empresarios del sector, representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), concejales, asociaciones de usuarios, equipos técnicos y especialistas en movilidad urbana. La propuesta fue desarrollada por los consultores María Julieta Daffonchio y Facundo Benegas, quienes encabezaron el estudio técnico que sirvió de base para la reforma.
Según explicaron, el proyecto parte de un diagnóstico que detectó recorridos excesivamente largos, líneas superpuestas, sectores con sobreoferta de unidades y otros con escasa cobertura, además de trayectos con baja demanda de pasajeros. A partir de ese análisis, se diseñó una propuesta preliminar que reorganiza la ciudad en siete zonas operativas para optimizar la circulación de los colectivos y reducir los kilómetros recorridos.
La iniciativa contempla acortar recorridos, eliminar superposiciones, redistribuir la flota, mejorar las frecuencias y definir técnicamente la cantidad de unidades que requiere cada sector de la ciudad. Los especialistas sostuvieron que una operación más eficiente permitirá disminuir costos y destinar esos recursos a mejorar la calidad del servicio, especialmente en materia de confort y regularidad.
La reforma también incorpora otros ejes de trabajo, como la transición hacia un transporte con energías renovables, el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia y la construcción de consensos entre el Estado, las empresas, los trabajadores y los usuarios.
Durante la presentación la intendenta indicó que, una vez finalizada la etapa de 30 días de participación pública, la intención es enviar el proyecto al Concejo Deliberante para su tratamiento. Sin embargo, no descartó solicitar la declaración de la emergencia del transporte si considera que ese mecanismo permitirá acelerar la puesta en marcha de las modificaciones.
El vicepresidente de la Aetat, Jorge Berretta, celebró la iniciativa y aseguró que la temática merece un análisis meticuloso. “Tiene que ser una reforma integral donde tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que sincerar la realidad”, dijo.