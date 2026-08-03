Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

El secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, defendió el proceso de reorganización del sistema urbano de pasajeros que impulsa la intendenta Rossana Chahla y aseguró que se trata de “la reforma más importante del transporte público de las últimas décadas”. Afirmó que la iniciativa busca dejar atrás una lógica de administración de la crisis para avanzar hacia un modelo basado en la planificación, el análisis de datos y la participación ciudadana.