Política

Sesión de la Legislatura: se debate la reforma judicial y cambios en el estatuto docente

La sesión está convocada para las 8.30.

Legislatura de Tucumán
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Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

Para las 8.30 se convocó una nueva sesión de la Legislatura, con el fin de abordar el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

La Legislatura abordará el jueves la reforma judicial y cambios para docentes

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Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Expropiación en El Manantial

En el temario previsto para hoy también se incluyeron una expropiación en El Manantial, destinado a la construcción de viviendas y/o regularización, erradicación y/o consolidación de asentamientos o barrios de emergencia. También se anunciaron una modernización en el Código Procesal Administrativo, así como la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo.


Temas Honorable Legislatura de TucumánEl ManantialCódigo Procesal PenalCorte Suprema
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