Opinión

Falta tanto que parece nada

Falta tanto que parece nada

Las elecciones se metieron en la vida de los tucumanos. La firma del decreto avisando cuándo se va a votar puso en marcha la maquinaria. Todo lo que pasa tiene olor a campaña.

Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

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