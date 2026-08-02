Opinión Falta tanto que parece nada Las elecciones se metieron en la vida de los tucumanos. La firma del decreto avisando cuándo se va a votar puso en marcha la maquinaria. Todo lo que pasa tiene olor a campaña. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier Milei TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaJuan ManzurOsvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana ChahlaLisandro Catalán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Una Pachamama atormentada por las preocupaciones La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj Al mal tiempo: ¡Que lo tirol! 38.477 formas de decir “renuncio”: el abogado, el robot y la plataforma judicial que no tenía “captcha” La “ley del odio” en las rutas del NOA