SESIÓN ORDINARIA

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Se aprobaron cambios al proyecto sancionado, pero sin debate. El PJ destacó el beneficio social y la oposición no descarta ir a la Justicia

MAYORÍA. El bloque Justicialista y sus aliados gravitaron para que las modificaciones hayan ingresado sobre tablas y se trataran sin un nuevo debate. PRENSA LEGISLATURA
MAYORÍA. El bloque Justicialista y sus aliados gravitaron para que las modificaciones hayan ingresado sobre tablas y se trataran sin un nuevo debate. PRENSA LEGISLATURA
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán aprobó modificaciones para desafectar una calle sin debate, generando un fuerte cruce político entre el PJ oficialista y la oposición.
  • La votación se realizó sobre tablas por la mayoría del PJ. Mientras el oficialismo resalta el beneficio social, la oposición denuncia graves irregularidades en el proceso.
  • El conflicto promete escalar a nivel institucional, ya que los bloques opositores no descartan recurrir a la Justicia para impugnar la polémica medida aprobada.
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