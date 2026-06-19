"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó modificaciones para desafectar una calle sin debate, generando un fuerte cruce político entre el PJ oficialista y la oposición.
- La votación se realizó sobre tablas por la mayoría del PJ. Mientras el oficialismo resalta el beneficio social, la oposición denuncia graves irregularidades en el proceso.
- El conflicto promete escalar a nivel institucional, ya que los bloques opositores no descartan recurrir a la Justicia para impugnar la polémica medida aprobada.
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