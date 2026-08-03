Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Gremios tucumanos de docentes ratificaron que adherirán al paro nacional por 24 horas al que convocó para hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), por lo que se verá afectado el normal dictado de clases en los establecimientos públicos de todos los niveles educativos. La medida de fuerza fue convocada en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (que en Tucumán es pagado por el Gobierno de la Provincia) y una mayor inversión en educación.