Política

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

ATEP, Apemys y Adiunt ratificaron que se suman a la huelga convocada para hoy por Ctera.

HUELGA. El dictado normal de clases se verá afectado por el paro.
HUELGA. El dictado normal de clases se verá afectado por el paro.
Hace 2 Hs

Gremios tucumanos de docentes ratificaron que adherirán al paro nacional por 24 horas al que convocó para hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), por lo que se verá afectado el normal dictado de clases en los establecimientos públicos de todos los niveles educativos. La medida de fuerza fue convocada en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (que en Tucumán es pagado por el Gobierno de la Provincia) y una mayor inversión en educación.

Ministerio de Capital Humano, en tanto, anunció que llevará adelante una supervisión del cumplimiento de la Ley N° 27.802, que en su artículo 101 establece a la educación como servicio esencial, algo que fue repudiado por algunos sectores de los educadores.

Paro nacional docente: el Gobierno supervisará el cumplimiento de la jornada escolar y podría aplicar sanciones

Paro nacional docente: el Gobierno supervisará el cumplimiento de la jornada escolar y podría aplicar sanciones

El secretario general de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Hugo Brito, confirmó a LG Play que el sindicato se sumará a la jornada de protesta convocada por las organizaciones gremiales docentes nacionales. Según explicó, la medida tendrá impacto en las escuelas públicas tucumanas y los trabajadores realizarán la jornada sin asistencia a sus lugares de trabajo.

La postura de Brito fue ratificada anoche a través de las redes sociales de ATEP. “No le tengamos miedo a las amenazas. ATEP responde por todos. Que el paro sea absoluto, total. Digamos basta al ajuste a la educación. Más unidos que nunca a las represalias de Milei”, se publicó en las cuentas del gremio.

“Sí o sí hay paro”, insistieron ayer fuentes gremiales a este diario. Además, recordaron que hoy a las 11 ATEP y ATE convocó a una conferencia de prensa en defensa de los derechos de las y los trabajadores y del Estado, desde las 11, en Buenos Aires 672.

ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán

ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán

La Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys) convocó también al paro con movilización en las calles, “para reclamar y repudiar los ataques de Milei a los docentes y a la educación” en la plaza Independencia, desde las 10. La concentración será una hora antes en la sede del gremio que conduce Isabel Ruiz (La Rioja 259).

Restitución del Fonid

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de Apemys, se exigió la restitución del Fonid; una nueva ley de financiamiento educativo; la convocatoria a la paritaria nacional; la defensa de la jubilación docente; el rechazo a la ley de libertad educativa; y el rechazo a la persecución de la docencia educativa. “El derecho a huelga está reconocido en el artículo 14bis de la Constitución Nacional”, remarcaron.

ATEP confirmó que se suma al paro nacional docente del 3 de agosto: qué reclaman los gremios y cómo impactará en Tucumán

ATEP confirmó que se suma al paro nacional docente del 3 de agosto: qué reclaman los gremios y cómo impactará en Tucumán

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT, en tanto, rechazó el comunicado que emitió Capital Humano, al que calificó como “una nueva provocación” contra el derecho constitucional a la huelga. “Advertimos a todas las autoridades de la UNT y de la Fundación Miguel Lillo que desde Adiunt enfrentaremos cualquier acción que intente intimidar o atacar el derecho a huelga”, expresó en un comunicado el gremio que encabeza Anahí Rodríguez.

Temas TucumánAgremiación Tucumana de Educadores ProvincialesAsociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánConfederación de Trabajadores de la Educación de la República ArgentinaHugo Brito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
ATEP confirmó que se suma al paro nacional docente del 3 de agosto: qué reclaman los gremios y cómo impactará en Tucumán

ATEP confirmó que se suma al paro nacional docente del 3 de agosto: qué reclaman los gremios y cómo impactará en Tucumán

ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán

ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán

Lo más popular
De la astucia de Odiseoa la piedad de Eneas
1

De la astucia de Odiseoa la piedad de Eneas

Quietud
2

Quietud

Manuel Vilas: “Un divorcio es la creación de dos tiempos”
3

Manuel Vilas: “Un divorcio es la creación de dos tiempos”

4

Disfrutar del verano

5

Óscar Martínez: “Bukele es un gran publicista”

Ranking notas premium
A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se llegó a conocer la verdad del caso
1

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se llegó a conocer la verdad del caso

A 20 años del crimen de “Betty”: la teoría del remisero que fue rápidamente descartada
2

A 20 años del crimen de “Betty”: la teoría del remisero que fue rápidamente descartada

A 20 años del crimen de “Betty”: el caso se cerró con un fallo que aún se discute
3

A 20 años del crimen de “Betty”: el caso se cerró con un fallo que aún se discute

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
4

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?
5

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

Más Noticias
¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

Decime qué se siente

Decime qué se siente

Al mal tiempo: ¡Que lo tirol!

Al mal tiempo: ¡Que lo tirol!

Recuerdos fotográficos: réplicas tucumanas de la vecindad del Chavo

Recuerdos fotográficos: réplicas tucumanas de la vecindad del Chavo

Andrés Nader,un legado humanista

Andrés Nader,un legado humanista

¿Por qué se ataca al periodismo si supuestamente las redes son las que mandan?

¿Por qué se ataca al periodismo si supuestamente las redes son las que mandan?

Comentarios