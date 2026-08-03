Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Gremios tucumanos de docentes ratificaron que adherirán al paro nacional por 24 horas al que convocó para hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), por lo que se verá afectado el normal dictado de clases en los establecimientos públicos de todos los niveles educativos. La medida de fuerza fue convocada en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (que en Tucumán es pagado por el Gobierno de la Provincia) y una mayor inversión en educación.
Ministerio de Capital Humano, en tanto, anunció que llevará adelante una supervisión del cumplimiento de la Ley N° 27.802, que en su artículo 101 establece a la educación como servicio esencial, algo que fue repudiado por algunos sectores de los educadores.
El secretario general de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Hugo Brito, confirmó a LG Play que el sindicato se sumará a la jornada de protesta convocada por las organizaciones gremiales docentes nacionales. Según explicó, la medida tendrá impacto en las escuelas públicas tucumanas y los trabajadores realizarán la jornada sin asistencia a sus lugares de trabajo.
La postura de Brito fue ratificada anoche a través de las redes sociales de ATEP. “No le tengamos miedo a las amenazas. ATEP responde por todos. Que el paro sea absoluto, total. Digamos basta al ajuste a la educación. Más unidos que nunca a las represalias de Milei”, se publicó en las cuentas del gremio.
“Sí o sí hay paro”, insistieron ayer fuentes gremiales a este diario. Además, recordaron que hoy a las 11 ATEP y ATE convocó a una conferencia de prensa en defensa de los derechos de las y los trabajadores y del Estado, desde las 11, en Buenos Aires 672.
La Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys) convocó también al paro con movilización en las calles, “para reclamar y repudiar los ataques de Milei a los docentes y a la educación” en la plaza Independencia, desde las 10. La concentración será una hora antes en la sede del gremio que conduce Isabel Ruiz (La Rioja 259).
Restitución del Fonid
A través de un comunicado difundido en las redes sociales de Apemys, se exigió la restitución del Fonid; una nueva ley de financiamiento educativo; la convocatoria a la paritaria nacional; la defensa de la jubilación docente; el rechazo a la ley de libertad educativa; y el rechazo a la persecución de la docencia educativa. “El derecho a huelga está reconocido en el artículo 14bis de la Constitución Nacional”, remarcaron.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT, en tanto, rechazó el comunicado que emitió Capital Humano, al que calificó como “una nueva provocación” contra el derecho constitucional a la huelga. “Advertimos a todas las autoridades de la UNT y de la Fundación Miguel Lillo que desde Adiunt enfrentaremos cualquier acción que intente intimidar o atacar el derecho a huelga”, expresó en un comunicado el gremio que encabeza Anahí Rodríguez.