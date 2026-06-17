Los medios del mundo quedaron rendidos a los pies de Messi, luego de su descomunal debut en el Mundial 2026

En Italia, el reconocido analista Paolo Condò, escribiendo para el Corriere Della Sera, aportó una pincelada lírica bajo el título: “Messi sigue siendo Messi (y el destino está de su lado)”. Una crónica en la que profundizó en la naturaleza del futbolista: “Hay personas, muy, muy raras, a quienes el destino acompaña casi de la mano, y esta noche pensamos una vez más que Leo Messi era una de ellas. Veinte años después de su primer Mundial, a punto de cumplir los 39, una edad que debería ser, en el mejor de los casos, venerable para jugar con moderación, Leo iluminó el debut de la vigente campeona Argentina con tres golazos exquisitos, y si el portero rival tuvo algo que ver con los dos primeros, bueno… esperen. Eso también forma parte del plan del destino”.