Los medios del mundo quedaron rendidos a los pies de Messi, luego de su descomunal debut en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Messi anotó tres goles para Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026 en Kansas City, igualando a Miroslav Klose como máximo artillero histórico.
- A sus 38 años y en su sexto Mundial, el capitán lideró la victoria albiceleste, desatando elogios unánimes en la prensa internacional tras superar dudas sobre su vigencia física.
- Esta actuación histórica consolida el camino de Argentina hacia el bicampeonato y redefine los límites de longevidad deportiva de Messi en el fútbol de élite mundial.
La prensa mundial volvió a rendirse ante los pies de Lionel Messi, que con tres goles y una actuación descomunal, puso su nombre en lo más alto en el partido inaugural de Argentina en el Mundial 2026. Como si fuese poco alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Ante semejante despliegue en su partido número 200 con la Selección, la admiración de los medios fue unánime en sus portadas y crónicas principales.
En España, los principales rotativos deportivos no escatimaron en elogios para dimensionar lo ocurrido en Kansas City. El diario Marca colocó la actuación del rosarino en una dimensión idílica, titulando en su portada: “‘Hat-trick’ de un histórico Messi... que hace soñar a Argentina con el bicampeonato”. En las páginas interiores, el periodista Juan Castro desglosó el impacto de la victoria afirmando que “tres goles de Leo liquidan a Argelia, en otro día para la historia mundialista del crack argentino”. Además cruzó con ironía a los escépticos que miraban con desconfianza el presente del crack debido a su edad, sentenciando: “Uno, dos y tres. Así, para empezar a anestesiar a los que aún dudaban del rendimiento de Leo (seguramente por fijarse en su DNI y no haber visto sus partidos en la MLS)”.
Por su parte, desde Barcelona, Mundo Deportivo reflejó la vigencia del capitán al asegurar que “Messi ilumina a Argentina y hace historia”. El artículo hizo especial hincapié en la longevidad del atacante, remarcando que “su fenómeno, a punto de cumplir los 39 años, marcó la diferencia”. En una sintonía similar de asombro, el diario Sport centró su enfoque en la emotividad vivida por el futbolista, encabezando su crónica con la frase: “Las lágrimas de Messi, en una noche perfecta con ocho récords mundiales”.
El eco de la hazaña resonó con igual fuerza en territorio francés. El prestigioso diario L'Équipe dejó de lado cualquier rivalidad y tituló con entusiasmo: “Uno, dos, tres... ¡Viva Leo Messi!”. Aunque la crónica detalló que el compromiso presentó pasajes complejos frente al ordenado seleccionado argelino, la publicación se preguntó de forma retórica cómo se resolvió el enigma: “¿Gracias a quién? ¡A Lionel Messi, por supuesto!“. El análisis describió minuciosamente el ritmo de juego del diez, apuntando que “es cierto que caminó bastante, pero durante los periodos de posesión, sus arranques de velocidad demostraron que se podía confiar en él”.
En Alemania, país que vio cómo su legendario goleador compartía ahora la cima histórica, el periódico Welt se mostró categórico. El titular de su espacio deportivo resumió el sentimiento global: “Este es el mundo de Lionel Messi, y todos seguimos viviendo en él”. La nota subrayó la velocidad con la que el argentino destrozó los planes rivales, indicando que “solo 78 minutos bastaron para que Messi hiciera historia en el fútbol una vez más y silenciara a todos los escépticos con una actuación mágica. Dejó a los comentaristas internacionales extasiados”.
El continente americano a los pies de Messi
El impacto en América fue masivo. En Brasil, el gigante mediático O Globo optó por un titular informativo: “Messi anota tres goles, se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales y lidera a Argentina a la victoria sobre Argelia”.
Mientras tanto, en México, las muestras de fascinación adquirieron un tono profundo en las páginas de Récord, donde se tituló: “Messi es tan Messi que ya no importa lo demás”. El periodista Carlos Ponce de León redactó una apasionada columna ponderando la influencia del capitán, afirmando que “Messi es demasiado Messi para el Mundial y para la historia del fútbol, para el país de los ídolos deportivos y para la selección campeona del mundo, pues la Argentina se enciende con la chispa de uno solo. Si hace tres, caliente al planeta entero”.
Al otro lado de la cordillera, el periódico chileno La Tercera se sumó al reconocimiento calificando la velada en Estados Unidos como “una noche histórica de Lionel Messi”. La cobertura del medio destacó que el atacante atrapó la marca de Klose, definiendo todo como “una sublime actuación del astro transandino”. De igual manera, el diario uruguayo El País aportó su cuota de reconocimiento al resaltar en sus titulares que el delantero “se convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales”.
Los elogios hacia Messi no conocen fronteras
En el Reino Unido, la mirada de The Guardian recurrió a la simpleza para explicar el fenómeno. “¿Qué ocurrió en una noche histórica para Argentina?“, se preguntó el periódico británico. La respuesta fue inmediata: “Cosas de Messi”, argumentando que el triunfo de la Albiceleste encontró sustento absoluto en los tres “goles magistrales” de su máxima figura.
Desde Estados Unidos, The Athletic planteó un debate sobre las leyes del tiempo y la lógica deportiva, titulando: “¡Larga vida al rey Messi! ¿Acaso el GOAT de la Copa del Mundo se ha vuelto aún más grande?”. El medio admitió que lo natural era esperar que el astro “tuviera un papel menos protagónico esta vez”. Recordaron que en sus recientes apariciones a nivel de clubes “se le veía físicamente mermado; fue triste, pero comprensible. A todos nos llega el momento, ¿verdad?”. No obstante, la propia redacción se encargó de refutar su teoría: “Equivocado. En una noche bochornosa en Kansas City, Messi rompió las reglas por aproximadamente la vez número 183 de su carrera”.
En Italia, el reconocido analista Paolo Condò, escribiendo para el Corriere Della Sera, aportó una pincelada lírica bajo el título: “Messi sigue siendo Messi (y el destino está de su lado)”. Una crónica en la que profundizó en la naturaleza del futbolista: “Hay personas, muy, muy raras, a quienes el destino acompaña casi de la mano, y esta noche pensamos una vez más que Leo Messi era una de ellas. Veinte años después de su primer Mundial, a punto de cumplir los 39, una edad que debería ser, en el mejor de los casos, venerable para jugar con moderación, Leo iluminó el debut de la vigente campeona Argentina con tres golazos exquisitos, y si el portero rival tuvo algo que ver con los dos primeros, bueno… esperen. Eso también forma parte del plan del destino”.
Por último, la cadena internacional Al Jazeera extendió este fenómeno al mundo árabe, señalando que el rosarino “reescribe los libros de historia en su sexto Mundial”. La crónica concluyó describiendo el momento cumbre de la noche, cuando el estadio entero se unió en un solo aplauso: “El capitán de Argentina fue finalmente sustituido por Nico Paz y abandonó el terreno de juego mientras la multitud de casi 70.000 personas le brindaba una ovación de pie tras haber disfrutado de una noche histórica de fútbol”.