Messi, el extraterrestre que sigue haciendo historia

Apenas habían pasado cuatro minutos cuando ya había enviado la pelota al fondo de la red. El festejo duró poco porque el tanto fue anulado por posición adelantada. Lejos de frustrarse, siguió insistiendo. Como siempre. Como durante toda su carrera. A los 17 minutos recibió un pase de Rodrigo De Paul, controló, giró y sacó un zurdazo desde afuera del área que sorprendió a Luca Zidane. El arquero alcanzó a tocar la pelota, pero no pudo evitar que terminara dentro del arco.