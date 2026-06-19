Lesionó gravemente a una figura de Canadá en el Mundial y luego tuvo un gesto que conmovió a todos
Assim Madibo fue expulsado tras provocar la fractura de tibia y peroné de Ismaël Koné durante el partido entre Qatar y Canadá. Horas después, visitó el vestuario rival para pedir disculpas personalmente.
Resumen para apurados
- El futbolista qatarí Assim Madibo visitó el vestuario de Canadá para disculparse con Ismaël Koné, a quien fracturó de gravedad durante un partido del Mundial 2026.
- Tras provocarle una fractura de tibia y peroné por una dura entrada que le costó la expulsión, Madibo se mostró muy afectado y se disculpó personalmente en el vestuario rival.
- La baja de Koné afecta sensiblemente el esquema de Canadá para el resto del Mundial, mientras que el gesto de Madibo resalta como un ejemplo de deportividad y humanidad.
La goleada de Canadá por 6-0 sobre Qatar dejó una de las imágenes más dolorosas del Mundial 2026. A los nueve minutos del segundo tiempo, Ismaël Koné sufrió una gravísima lesión tras una dura entrada de Assim Madibo que obligó al árbitro a expulsar directamente al futbolista qatarí.
Las imágenes recorrieron rápidamente el mundo y la preocupación se apoderó tanto de los jugadores como de los espectadores. El mediocampista canadiense tuvo que abandonar el campo en camilla y posteriormente se confirmó el peor diagnóstico: fractura de tibia y peroné, una lesión que requerirá intervención quirúrgica y lo dejará fuera de la Copa del Mundo.
Sin embargo, una vez terminado el encuentro, ocurrió una escena que fue destacada incluso por los integrantes del seleccionado canadiense.
Las disculpas de Madibo
Según reveló el entrenador Jesse Marsch, Assim Madibo se presentó en el vestuario de Canadá después del partido para pedir disculpas personalmente a Koné.
El futbolista de Qatar se mostró visiblemente afectado por las consecuencias de la jugada y decidió acercarse a su rival para expresarle su arrepentimiento por lo sucedido.
El gesto fue reconocido públicamente por Marsch durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Aunque el entrenador canadiense cuestionó algunas reacciones iniciales del banco de suplentes qatarí tras la acción, también destacó la actitud que tuvo Madibo una vez terminado el partido.
En un contexto donde muchas veces predominan las discusiones y las polémicas, el entrenador valoró que el jugador asumiera la responsabilidad emocional de una acción que terminó con una lesión devastadora para uno de los futbolistas más importantes de su equipo.
El homenaje de Canadá a Koné
Las muestras de apoyo no llegaron únicamente desde el rival.
Nathan Saliba, quien ingresó precisamente para reemplazar a Koné, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche cuando convirtió el cuarto gol canadiense.
Durante el festejo levantó la camiseta de su compañero lesionado y formó con sus manos el número 8, dorsal que utiliza Koné en la selección.
La imagen se transformó rápidamente en uno de los símbolos de la jornada.
Además, Moise Bombito fue uno de los primeros integrantes del plantel en visitar al mediocampista en el hospital. El defensor compartió fotografías del encuentro en sus redes sociales y transmitió un mensaje de apoyo a uno de los referentes del equipo.
La lesión golpeó especialmente al seleccionado canadiense porque Koné es considerado una pieza fundamental dentro del esquema de Jesse Marsch.
"Es el corazón de Canadá", afirmó el entrenador al referirse al futbolista.
Incluso reveló que el impacto de la entrada fue tan fuerte que el sonido de la fractura pudo escucharse claramente desde el banco de suplentes.
Por eso, más allá de la histórica goleada y de la clasificación prácticamente asegurada, la noche de Canadá quedó inevitablemente marcada por la imagen de Koné abandonando el campo entre aplausos. Y también por un gesto de humanidad que ayudó a encontrar algo de consuelo en medio de una de las escenas más dolorosas del Mundial.