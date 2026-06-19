Lesionó gravemente a una figura de Canadá en el Mundial y luego tuvo un gesto que conmovió a todos

Las imágenes recorrieron rápidamente el mundo y la preocupación se apoderó tanto de los jugadores como de los espectadores. El mediocampista canadiense tuvo que abandonar el campo en camilla y posteriormente se confirmó el peor diagnóstico: fractura de tibia y peroné, una lesión que requerirá intervención quirúrgica y lo dejará fuera de la Copa del Mundo.