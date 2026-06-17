Mundial 2026

Qué edad tiene Messi en el Mundial 2026 y cuántos goles lleva en su carrera

El capitán de la Selección Argentina disputa su sexta Copa del Mundo y continúa ampliando una carrera repleta de marcas históricas. Cuántos goles acumula y cuándo cumple años.

La edad de Messi en el Mundial 2026: los récords que aún puede romper
La edad de Messi en el Mundial 2026: los récords que aún puede romper
Por Mercedes Mosca Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi disputa el Mundial 2026 con 38 años en EE.UU., México y Canadá, convirtiéndose en el primer futbolista argentino en participar en seis Copas del Mundo.
  • Con una trayectoria iniciada en 2006 y el título de Qatar 2022, el rosarino supera los 900 goles oficiales en su carrera y acumula 16 tantos en citas mundialistas.
  • Su presencia reafirma una vigencia histórica y le permitirá buscar nuevos récords goleadores y defender el título con Argentina mientras cumple 39 años en el torneo.
Resumen generado con IA

El Mundial de 2026 encuentra a Lionel Messi nuevamente como una de las grandes figuras de la Selección Argentina. A los 38 años, el capitán albiceleste disputa una edición histórica de la Copa del Mundo, ya que se convirtió en el primer futbolista argentino en participar en seis mundiales.

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Mientras Argentina busca defender el título obtenido en Qatar 2022, el rosarino también tiene la oportunidad de seguir ampliando una trayectoria marcada por marcas difíciles de igualar y registros que lo ubican entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Cuántos goles hizo Lionel Messi en su carrera

A lo largo de su carrera profesional, Messi superó los 900 goles oficiales, una cifra reservada para un grupo muy reducido de futbolistas en la historia del deporte.

Sus conquistas se distribuyen entre sus etapas en el FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina, donde se consolidó como el máximo referente de una generación que logró conquistar la Copa América y el Mundial.

Lejos de conformarse con lo conseguido, el delantero continúa sumando estadísticas que fortalecen su legado dentro del fútbol internacional.

El récord que persigue Messi en los Mundiales

Además de convertirse en el primer argentino en disputar seis Copas del Mundo, Messi llegó al Mundial 2026 con la posibilidad de alcanzar una nueva marca histórica.

El capitán argentino acumula 16 goles en mundiales, una cifra que lo ubica entre los máximos anotadores de la historia de la competencia. Cada partido representa una nueva oportunidad para seguir escalando posiciones y ampliar su lugar entre las grandes leyendas del torneo.

Su presencia en Estados Unidos, México y Canadá también confirma una vigencia deportiva poco frecuente para un futbolista que atraviesa la recta final de una carrera extraordinaria.

Cuántos Mundiales jugó Lionel Messi

La trayectoria mundialista de Messi comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

En ese recorrido logró conquistar su primer título mundial con Argentina en Qatar 2022, cuando la selección dirigida por Lionel Scaloni derrotó a Francia en una de las finales más recordadas de la historia reciente del fútbol.

Cuándo cumple años Lionel Messi

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, provincia de Santa Fe. Por ese motivo, durante el Mundial 2026 celebrará su cumpleaños número 39 en plena competencia internacional, una situación que ya ha vivido en otras ocasiones defendiendo la camiseta argentina.

A casi dos décadas de su debut mundialista, Messi sigue siendo una pieza central de la Selección Argentina y continúa escribiendo páginas destacadas en la historia del fútbol.

Temas Mundial 2026 Lionel Messi
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