Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Durante la mañana tampoco parecía haber nada extraordinario. Subí, me senté y puse la mochila sobre mis piernas. El viaje no tenía nada sorprendente. Hasta que en una de las paradas se abrió la puerta y apareció un hombre con una tobillera electrónica. De esas que uno vio 1.000 veces en películas o series. Subió y se sentó enfrente mío; con auriculares y moviendo su cuerpo (supongo) al compás de la música. Lo más llamativo fue que nadie se sorprendió. Nadie giró la cabeza, ni hizo un comentario. Era simplemente otro pasajero más.