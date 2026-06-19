Copa del Mundo

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

La federación africana elevó una queja a la entidad internacional en la que cuestiona dos acciones que involucran a Messi y Mac Allister.

LA POLÉMICA. La Federación Argelina de Fútbol reclamó que la falta de Lionel Messi a los 31 minutos debió ser sancionada con una tarjeta.
LA POLÉMICA. La Federación Argelina de Fútbol reclamó que la falta de Lionel Messi a los 31 minutos debió ser sancionada con una tarjeta.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Federación Argelina de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA por fallos arbitrales en la derrota 3-0 ante Argentina en Kansas, durante el debut del Mundial 2026.
  • La queja apunta a dos jugadas no sancionadas por Szymon Marciniak: un pisotón de Lionel Messi a los 31 minutos y un presunto codazo de Alexis Mac Allister a los 77 minutos.
  • Pese a la protesta, el reglamento de la FIFA establece que los fallos arbitrales son inapelables, por lo que es improbable que el reclamo modifique el resultado del partido.
Resumen generado con IA

La Federación Argelina de Fútbol presentó una queja oficial ante la FIFA debido a las decisiones arbitrales ocurridas durante el partido inaugural del Grupo J del Mundial, en el que la selección africana cayó derrotada por 3-0 ante la selección argentina en Kansas. 

Según informaron los medios argelinos TSA y Compétition, el organismo impugna formalmente dos acciones específicas del encuentro que no fueron sancionadas por el árbitro principal polaco Szymon Marciniak ni advertidas por el sistema de videoarbitraje (VAR), liderado por Tomasz Kwiatkowski. La postura de la directiva argelina sostiene que ambas situaciones pudieron derivar en expulsiones para el equipo sudamericano, lo que habría modificado el desarrollo del juego al permitirles competir en superioridad numérica.

El primer incidente señalado en el informe de la FAF involucra a Lionel Messi, y al defensor argelino Aissa Mandi a los 31’ del primer tiempo, cuando el marcador se encontraba 1-0. La jugada consistió en un pisotón del capitán argentino sobre Mandi que no recibió castigo disciplinario. Los árbitros disponen de tres criterios para evaluar el contacto físico: acción imprudente (sin sanción disciplinaria), temeraria (tarjeta amarilla) o con uso de fuerza excesiva (tarjeta roja). El juez principal optó por la primera interpretación al no exhibir amonestaciones.

La segunda acción reclamada ocurrió a los 77’, posterior al tercer gol de Argentina, e involucra un presunto codazo del mediocampista Alexis Mac Allister sobre el futbolista Ibrahim Maza, acción en la cual Marciniak detuvo el juego para constatar el estado del jugador afectado, pero sin dictaminar infracción ni sanción.

Sin embargo, el diario francés L’Equipe replicó la información y señaló que este tipo de procedimientos institucionales rara vez se traducen en modificaciones o acciones concretas por parte de las autoridades del fútbol asociado. De hecho, el reglamento establece que no se admiten protestas contra las decisiones del árbitro referidas a hechos relacionados con el juego, calificando dichos fallos como definitivos e inapelables, salvo disposición contraria en el Código Disciplinario.

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