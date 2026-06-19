Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

El primer incidente señalado en el informe de la FAF involucra a Lionel Messi, y al defensor argelino Aissa Mandi a los 31’ del primer tiempo, cuando el marcador se encontraba 1-0. La jugada consistió en un pisotón del capitán argentino sobre Mandi que no recibió castigo disciplinario. Los árbitros disponen de tres criterios para evaluar el contacto físico: acción imprudente (sin sanción disciplinaria), temeraria (tarjeta amarilla) o con uso de fuerza excesiva (tarjeta roja). El juez principal optó por la primera interpretación al no exhibir amonestaciones.