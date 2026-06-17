Messi igualó el récord de Klose en el partido contra Argelia: cómo quedó la lista de máximos goleadores
La Pulga le arrebató el título al jugador alemán. Además, en su Mundial número seis y siendo el jugador más veterano en anotar un triplete, se posicionó entre los primeros en la lista de grandes anotadores.
Resumen para apurados
- Lionel Messi igualó el récord de 16 goles de Klose en los Mundiales al marcar un triplete contra Argelia en Estados Unidos, en el marco de la primera fecha del Mundial 2026.
- El capitán argentino alcanzó esta marca histórica en su sexto mundial y con casi 39 años, superando además a Cristiano Ronaldo como el jugador más veterano en hacer un triplete.
- Este hito consolida el legado de Messi en la cima del fútbol mundial, mientras compite directamente con Kylian Mbappé, quien ya suma 14 goles y amenaza con superar el récord.
Las veces que Lionel Messi se emocionó y cantó goles en las Copas Mundiales llegaron a igualar a las de Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia en los torneos mundiales. Tras la primera anotación del minuto 17 en el partido contra Argelia, la Pulga empujó la pelota contra el palo izquierdo del arco tras un rebote en el cuerpo del arquero. Fue en ese momento que la redonda entró y la Pulga le arrebató inmediatamente el título de único máximo goleador al jugador alemán.
En una noche estelar, Messi no solo deslumbró al Kansas City Stadium - y al mundo entero - con un hat-trick que llegó con su zurdazo inatajable, sino que con el primer gol del complemento (el segundo del partido) se convirtió en el máximo anotador de las Copas Mundiales, sacándole el trono al jugador Miroslav Klose, quien acumulaba 16 goles en 24 partidos, un promedio de 0,67. Ahora Messi también lleva la delantera, con 16 goles en 27 partidos jugados, una media de 0,59.
Un triplete para la eternidad en la cita máxima
La noche del partido contra Argelia, en el sexto Mundial del astro argentino, Messi se dedicó a romper récords, alcanzar marcas y quebrar parte de lo que se consideraba posible en el mundo del fútbol. Con casi 39 años marcó un triplete histórico que lo movilizó hasta las lágrimas, cumplió su partido número 200 con la Selección Argentina y se consagró el máximo goleador de Copas Mundiales en su largo recorrido por el máximo torneo del deporte.
También se convirtió en el futbolista más veterano en anotar un triplete en un encuentro mundialista. Ese hito lo tenía Cristiano Ronaldo, quien lo había alcanzado en un Portugal-España de Rusia 2018, con 33 años y 130 días.
El largo camino del capitán argentino
El capitán de la Selección Argentina lleva un largo recorrido de goles que comienza con las anotaciones contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006, no marcó en Sudáfrica 2010, gritó cuatro veces en Brasil 2014 (goles a Bosnia y Herzegovina e Irán y doblete a Nigeria), festejó en una ocasión en Rusia 2018 (Nigeria) y llegó a una racha máxima de tantos en la víspera de convertirse Campeón Mundial con la Argentina. Totalizó siete conquistas en Qatar 2022 (Arabia Saudita, el primero de penal, uno a México, abrió el partido ante Australia, contra Países Bajos, ante Croacia y doblete en la final frente a Francia).
En el anterior Mundial, Messi ya había superado el récord de Gabriel Batistuta y se convirtió en el argentino con más goles. Ahora, aumentó sus números con sus primeros tantos en el Mundial 2026. El Capitán de la Selección estiró su marca con el triplete histórico y compite palmo a palmo contra Kylian Mbappé, que este martes debutó con un doblete frente a Senegal y llegó a 14.
"Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé esta ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", declaró el máximo goleador tras su primer partido en Norteamérica 2026.
La tabla tras el triplete de Messi y el nuevo récord
La tabla histórica de goleadores posicionó a Klose y Messi en la cima: