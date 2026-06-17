Messi igualó el récord de Klose en el partido contra Argelia: cómo quedó la lista de máximos goleadores

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé esta ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", declaró el máximo goleador tras su primer partido en Norteamérica 2026.