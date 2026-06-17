Cómo crecieron los hijos de Messi: la foto que compartió Antonela Roccuzzo tras la goleada de Argentina

Cuántos años tienen hoy los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La familia Messi-Roccuzzo tiene tres hijos, todos nacidos en Barcelona durante la etapa del futbolista en España. El mayor es Thiago Messi, nacido el 2 de noviembre de 2012, por lo que actualmente tiene 13 años. Su crecimiento llamó especialmente la atención en los últimos meses, ya que comenzó a competir en las divisiones juveniles del Inter Miami.