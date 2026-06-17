Cómo crecieron los hijos de Messi: la foto que compartió Antonela Roccuzzo tras la goleada de Argentina
Antonela Roccuzzo compartió una foto junto a Thiago, Mateo y Ciro para celebrar la victoria de Argentina en el Mundial 2026. La imagen sorprendió a los fanáticos por cuánto crecieron los hijos de Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo publicó fotos junto a sus hijos tras el debut de Argentina en el Mundial 2026 en EE.UU., para celebrar el triunfo ante Argelia y los tres goles de Lionel Messi.
- Las imágenes de Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8) se viralizaron por su notorio crecimiento desde Qatar 2022. La familia reside en EE. UU. tras el pase de Messi al Inter Miami.
- La publicación resalta cómo los hijos de Messi ganan protagonismo propio en la escena pública, mientras el capitán argentino sigue sumando récords en el inicio del Mundial 2026.
La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. Horas después del partido, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a sus hijos para celebrar la actuación de Lionel Messi y el triunfo de la Albiceleste.
Además de los elogios para el capitán argentino, las imágenes despertaron comentarios por el crecimiento de Thiago, Mateo y Ciro, quienes acompañaron a su padre desde las tribunas y se convirtieron en protagonistas inesperados de la jornada.
La publicación estuvo acompañada por un mensaje dedicado a Messi: "Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!", escribió Antonela tras la victoria del seleccionado nacional.
Cuántos años tienen hoy los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
La familia Messi-Roccuzzo tiene tres hijos, todos nacidos en Barcelona durante la etapa del futbolista en España. El mayor es Thiago Messi, nacido el 2 de noviembre de 2012, por lo que actualmente tiene 13 años. Su crecimiento llamó especialmente la atención en los últimos meses, ya que comenzó a competir en las divisiones juveniles del Inter Miami.
El segundo hijo es Mateo Messi, nacido el 11 de septiembre de 2015. En 2026 tiene 10 años y suele destacarse por su personalidad extrovertida, que muchas veces genera momentos virales durante los festejos familiares.
El menor de la familia es Ciro Messi, nacido el 10 de marzo de 2018. Actualmente tiene 8 años y también acompañó a Antonela durante el debut argentino en Estados Unidos.
La foto familiar que se volvió viral tras los tres goles de Messi
Antonela llegó al estadio junto a sus tres hijos para seguir de cerca el estreno de Argentina en la Copa del Mundo. Todos eligieron la camiseta titular de la Selección Argentina con el número 10 en homenaje a Messi.
Desde las tribunas presenciaron una noche histórica para el rosarino, que marcó los tres goles del triunfo argentino por 3 a 0 y firmó el primer hat-trick de su carrera en los Mundiales.
Sin embargo, más allá del resultado deportivo, las fotografías compartidas por Antonela generaron una ola de comentarios entre los seguidores del futbolista. Muchos usuarios destacaron cuánto crecieron Thiago, Mateo y Ciro desde la consagración de Argentina en Qatar 2022.
Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami en 2023, la familia se instaló en Estados Unidos. Esa cercanía permitió que Antonela y sus hijos estuvieran presentes desde el inicio del Mundial 2026 para acompañar al capitán argentino.
Mientras Messi continúa escribiendo capítulos históricos con la Selección Argentina, sus hijos comienzan a ganar protagonismo propio y cada aparición pública de la familia genera un fuerte interés entre los fanáticos de todo el mundo.