Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez compartieron una cena privada junto a sus familias durante su día libre. El menú fue preparado por el restaurante que se convirtió en punto de encuentro de los argentinos.
Resumen para apurados
- Los campeones Enzo Fernández, Lautaro y Lisandro Martínez compartieron un asado familiar en Kansas City durante su día libre en el Mundial 2026.
- La cena privada fue preparada por una familia tucumana dueña de un restaurante que se consolidó como el principal punto de encuentro para los argentinos en esa ciudad.
- Este encuentro resalta el fuerte lazo de la selección con la comunidad de hinchas en el exterior, reforzando la identidad nacional y el apoyo al plantel durante el torneo.
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