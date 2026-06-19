Copa del Mundo

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez compartieron una cena privada junto a sus familias durante su día libre. El menú fue preparado por el restaurante que se convirtió en punto de encuentro de los argentinos.

GRAN RECUERDO. La familia tucumana eternizó la visita de los campeones del mundo.
GRAN RECUERDO. La familia tucumana eternizó la visita de los campeones del mundo.
Por Matías AuadEnviado especial Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Los campeones Enzo Fernández, Lautaro y Lisandro Martínez compartieron un asado familiar en Kansas City durante su día libre en el Mundial 2026.
  • La cena privada fue preparada por una familia tucumana dueña de un restaurante que se consolidó como el principal punto de encuentro para los argentinos en esa ciudad.
  • Este encuentro resalta el fuerte lazo de la selección con la comunidad de hinchas en el exterior, reforzando la identidad nacional y el apoyo al plantel durante el torneo.
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